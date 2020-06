Video: Creó una canción para "dar aliento" y contar cómo trabajan los docentes en casa

Una docente de la escuela Maestro Entrerriano creó, junto con su hermana, una canción sobre lo que los maestros hacen en sus casas, en el marco de la pandemia del coronavirus. El tema se llama "La seño que trabaja en casa".



Verónica Villarruel, profesora de Música, explicó a Elonce TV que "quería hacerles un regalo a las seños, a las maestras, a mis compañeras. Tenía la canción, que es de Palito Ortega. Le cambié un poco la letra. Le comenté a mi hermana, que le gusta mucho escribir, y me ayudó con eso".



"Educar es todo un desafío, tenemos que buscar aplicaciones, en muchas cosas para poder llegar de distintas formas a los chicos de la mejor manera posible", dijo.



Sobre la canción, manifestó que "fue una forma de divertirnos también. La compartimos en el grupo de las maestras y todas estuvieron muy contentas".



"Elegí a Palito Ortega porque estaba pensando en qué ritmo podía tener la canción, tenía que ser divertida. Tomé la canción Un muchacho como yo", aseguró.



Comentó que "es como un incentivo a seguir, por más que haya días en que parece que es interminable y agotador el trabajo. Son 24 horas las que estamos en contacto, buscando material, componiendo para los chicos. En mi caso intento hacer canciones con temas que les gustan y ponerles cosas nuevas. En este tiempo se viene demostrando lo que siempre hacemos como docentes".



"En mi caso la devolución de las actividades ha sido excelente. Hay cosas que en lo cotidiano no se pueden lograr, como compartir videos y grabaciones, y ahora sí. Algunos se destacan más porque les gusta cantar y grabarse. Lo malo es la conectividad, muchos no tienen o anda mal. Siempre se busca la manera para que pueda hacerse la actividad", señaló.