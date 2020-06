El nexo epidemiológico: cinco respuestas sobre el control de la Covid 19

¿Qué es el nexo epidemiológico?

Se trata del vínculo por el cual se produjo el contagio, es decir identificar el recorrido que hizo el virus determinando quién es el caso confirmado positivo que infectó a una nueva persona. Esto ocurre durante la etapa de transmisibilidad que en el caso del nuevo coronavirus es más potente durante el período en que el paciente presenta síntomas y dos días antes de que esto comience. Determinarlo requiere certezas, por lo que una vez identificado debe tener confirmación de laboratorio. ¿Por qué es importante? Se trata de un dato de vital importancia frente a la pandemia de Sars Cov-2 ya que de este modo pueden aislarse las personas que podrían ser nexo para nuevos casos y evitarse o atenuarse la diseminación de la infección. Esto debido a que tanto los confirmados como quienes son sospechosos, y hasta que se tienen los resultados del test, estas personas son aisladas para evitar que sigan infectando.



En este punto es importante tener en cuenta que un segmento importante de los infectados es prácticamente asintomático por lo cual aumenta el riesgo de contagio a otros debido a que no se toman medidas preventivas.



Hay que considerar que si no puede determinarse en varios casos se abre la posibilidad de que exista circulación comunitaria con el consiguiente riesgo de incremento de infectados. ¿Siempre se identifica? No. Por diversas causas puede no encontrarse, esto dificulta el control de los contagios pero además da pie a la posibilidad de circulación comunitaria. Ante esto, se hace imposible detectar dónde está el foco de contagio y es cuando comienza a ascender la curva de casos. A veces no lo informan o simplemente lo desconocen. ¿Quién puede ser nexo epidemiológico?

El nexo puede ser por contacto estrecho, es decir cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas durante al menos 15 minutos. Aquí pueden incluirse convivientes, visitas, compañeros de trabajo, pasajeros en un medio de transporte sin medidas adecuadas de prevención o que asistan a un centro comunitario. También puede tratarse de alguien que estuvo al cuidado de un infectado como personal de salud y de hogares para adultos.



El ministerio de Salud de la Nación considera un apartado especial para contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de Covid-19.



También se considera nexo haber estado en alguna zona se circulación activa del virus, es decir comunitaria en ese lugar y por lo cual no se puede identificar un contacto definido. ¿Cómo se investiga? Cuando alguien es sospechoso de tener el virus e incluso antes de que se confirme, las autoridades sanitarias le piden que informe con quién estuvo en contacto en condiciones en que podría haber existido transmisión. Estas personas son contactadas y se las aísla hasta tanto se conforme si son positivo o se descarte. Si dan positivo también se procede a pedirle información sobre los contactos con los cuales se vincularon y así sucesivamente creando una red de vínculos sospechosos a los que se aísla y se testea.



Mientras los casos sospechosos están en aislamiento un equipo del ministerio de Salud hace un seguimiento telefónico para saber si presentan síntomas.



Fuente: Los Andes.