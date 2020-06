Autorizaron a vialense trasplantada a realizarse estudios en Fundación Favaloro

Yamila Ramírez es oriunda de Viale y el año pasado recibió un trasplante bipulmonar. Su evolución se dio según lo esperado y luego de dos semanas recibió el alta médica. Actualmente está sufriendo complicaciones. Semanas atrás no recibía respuestas de la obra social Ospecon, pero ahora llegaron buenas noticias.



Fátima Heinze, de la Fundación Alguien Como Yo FQ, explicó a Elonce TV que "este martes estará recibiendo la autorización para poder hacerse todos los estudios que tenga que realizarse en Fundación Favaloro. Si bien parece que la obra social depositó el dinero para cubrir la biopsia y la internación, ahora hay un procedimiento especial por el tema del coronavirus y Yamila tendría que reiterarse el hisopado, que sería como un estudio pre quirúrgico porque necesita hacerse una biopsia para saber en qué estado está el injerto, el órgano trasplantado".



En ese sentido, manifestó que "la obra social fundamentaba que ya no tenían convenio con la Fundación Favaloro y tuvo que intervenir el Dr. Gino Feresín, y que se haga pública su situación porque corre riesgo su vida".



"Ella tuvo un trasplante bipulmonar, pero en esa misma operación tuvo una cirugía de reconstrucción cardíaca. Fue algo muy fuerte, que no se hace en todos lados, sino en lugares especializados", agregó. Elonce.com