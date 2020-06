Video: Los niños tienen que salir a caminar y tomar sol"

Este lunes comenzó la campaña de invierno en pediatría denominada "Cuidame del frío" y los centros de salud y de atención primaria "estamos con una serie de trabajos para poder contener esta situación que es de todos los años", dijo a Elonce TV la pediatra Estela Glaria, del Centro de Salud Selig Goldin.



Para la profesional, "es fundamental que más allá de cualquier cuarentena o situación que estemos pasando, los niños tienen que vacunarse y hacerse los controles de niño sano hasta el año de vida. El control de las vacunas y de salud no pueden faltar".



En tal sentido, y teniendo en cuenta que comenzaron a sentirse las bajas temperaturas, Glaria indicó que "ante la menor duda de cualquier tipo de síntomas que tenga un niño, consultar al pediatra de cabecera en el centro de salud. Enfocándonos en lo respiratorio, cualquier síntoma de la vía respiratoria, se debe consultar urgente. Si tiene fiebre, con 37.5 ya se tiene que consultar".



Por otra parte, la pediatra dio cuenta que como con la cuarentena los niños están todo el tiempo en sus casas, los adultos deben poner mucho cuidado y no deben fumar dentro de la vivienda. "Muchas veces la gente no dimensiona lo que es el tabaquismo, y el niño al ser un fumador pasivo, se enferma".



También hay que hacer hincapié en las intoxicaciones con monóxido de carbono. "Hay que tener siempre una pequeña hendija abierta para que haya un intercambio de aire, y no irse a dormir con elementos de calefacción encendidos. Hay que tener sumo cuidado".



Sobre los bebés, recordó que "hasta los 6 meses de vida, son de altísimo de factor riesgo". Es por ello que la mayor protección para toda infección respiratoria aguda baja y de muerte súbita "es el pecho. La lactancia materna tiene que estar asegurada en el bebé porque lo estamos protegiendo; asimismo, no hay que sobre abrigarlo ni arrimarle estufas a la cuna".



Finalmente, Glaria indicó que los menores tienen que salir a realizar la caminata diaria autorizada en el marco de la flexibilización de la cuarentena, con barbijo y tomar sol por la vitamina D. Esta salida, "también ayuda a bajar el estrés porque ellos también se estresan, si bien son sumamente adaptables". Elonce.com