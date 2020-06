Valoración positiva tras la reapertura de restaurantes y hoteles en Concordia

Institucionales En Gualeguaychú la reapertura de restaurantes ha tenido poca convocatoria

Lapiduz trajo a colación que este fue el corolario de toda una serie de gestiones, que culminaron "el pasado jueves, cuando a nivel provincial se dio a conocer el decreto para dar apertura al sector hotelero-gastronómico en los municipios". De manera rápida, al día siguiente, junto al intendente, el secretario de Turismo y el comité de emergencia sanitaria, "le dimos la posibilidad a todo el sector de abrir sus puertas".Sin embargo, esta esperada reapertura se dio bajo determinadas condiciones que no afectaron por igual a todos los lugares. Según la valoración del dirigente empresarial, esta disparidad se dio porque "muchos establecimientos ya estaban preparados atengtos a lo que ya se venía hablando, pero muchos aún no", reconoció.A pesar de todo esto, los restaurantes "hicieron bastante buena venta desde el día sábado" consideró Lapiduz. Además, mencionó a modo de ejemplo que "nosotros en El Ciervo hicimos unos 20 cubiertos" y en el caso de las cervecerías que abrieron sus puertas "también tuvieron un buen afluente de personas", lo que "hace que sea positivo el volver a la actividad".Lapiduz destacó que "hubo mucha gente que se aventuró a hacer su reserva y a acercarse a los establecimientos a pesar de la situación, las normas y los protocolos, que no son simples, que parten de una especie de convenio entre las partes y generan algún tipo de incomodidad a lo que estábamos acostumbrados a vivir habitualmente antes de la pandemia". Pero, frente a esto, "todos respetaron el protocolo y el personal también se tuvo que adaptar" e incluso, durante el domingo, "los establecimientos que abrieron tuvieron una asistencia de 4 o 5 mesas, por lo que creo que para ser un primer fin de semana, fue bastante positivo" determinó.Por otro lado, hubo "otra parte del sector que no abrió sus puertas por cuestiones de organización, muchos necesitaban ponerse a punto con los protocolos", pero tampoco faltan "los que quizás tienen un poco de miedo a dar el puntapié inicial", subrayando que desde el municipio se acompañará todo este proceso "dándole tiempo a los cmerciantes para que puedan disponer de todo este tipo de medidas protocolares para poder trabajar".Desde su perspectiva, dirigiéndose a todos los comerciantes que se enmarcan en el sector de la gastronomía, Lapiduz manifestó que "hay que animarse a dar el primer paso, porque yo creo que vamos a tener que convivir un tiempo más con esto del COVID y sino, perdemos como cuando una máquina pierde aceite". Entonces, consideró que, teniendo la posibilidad de hacerlo, "es importante que no tengamos miedo de dar ese primer paso manteniendo todos los tipos de cuidados y demás, porque vamos a tener una convivencia con este virus y tenemos que empezar a reactivarnos".Por último, en lo que respecta al sector específico de la hotelería, Lapiduz comentó que "la mayor parte de los hoteles, aquellos que tienen una estructura más bien chica, van a abrir sus puertas a partir del este mismo lunes". Mientras que los hoteles con estructuras un poco más grandes se tomarán un tiempo más, ya que por una cuestión de costos aún no es viable abrir, "porque de lo contrario lo harían a pérdida", concluyó. (Diario Río Uruguay)