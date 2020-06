Accidente en Tala: "El Juez hizo declaraciones que no se ajustan a la verdad"

El enojo de los familiares

Carlos Ramón Saldivia falleció el 21 de septiembre de 2017, a las 12:50 en la intersección de calles Francisco Ramírez y 12 de Octubre, de Rosario del Tala. El mismo iba en bicicleta cuando fue colisionado por una motocicleta. Como consecuencia del siniestro, el hombre falleció.El juez entrerriano, Octavio Valentín Vergara quien se desempeña en Rosario del Tala, dictó un fallo mediante el cual ordenó que se pague una indemnización a un hombre fallecido en un accidente de tránsito.La hija de la víctima, en comunicación con Elonce TV, denunció que el magistrado, en los fundamentos de la sentencia, "copió y pegó, y nos indemnizó por eso".Al calificar de "indignante" al fallo que dictó el magistrado, Rocío, la hija de la víctima, evidenció que Vergara "dictaminó que si mi papá hubiese llevado casco, que si hubiera tenido la bicicleta en mejores condiciones, se hubiese salvado; siendo que no tuvo un golpe en el cráneo"."Entiendo el dolor del familiar, pero absolutamente no es así", aseguró a Elonce el juez de Rosario del Tala, Octavio Valentín Vergara, quien el martes fue cuestionado por la hija de Carlos Saldivia, fallecido en un accidente de tránsito.El magistrado explicó los argumentos que usó en la sentencia y fue tajante al manifestar: "Fallé a conciencia, de acuerdo a lo que dice la ley. Leí el expediente y también todas las pericias".Por ello, consideró necesario aclarar cuestiones referidas a "la no lectura del expediente, a considerar erróneo el lugar del accidente y demás. Entiendo el dolor del familiar que perdió a su padre, hay cosas que producto de su dolor, puede tener confundidas".Sin embargo, la joven hija de la víctima del accidente de tránsito en Rosario del Tala, nuevamente, se refirió en las redes, a las declaraciones brindadas por el juez al dialogar con Elonce. Al respecto, Rocío Saldivia, sostuvo que "tuve la doble mala suerte de que a mi Papá lo mataran y a mi familia, le toque el Juez Vergara", remarcó y agregó que "el juez miente. Tengo 21 años, y en mi pueblo nos conocemos todos. No tengo edad para afrontar esta pesadilla. Se supone que a mi edad tenía que estar pensando en mis estudios, en mi proyecto, en mi futuro".Rocío ratificó a través de. Entre los argumentos esgrimidos, la joven sostuvo:", indicó Rocío.", remarcó la joven.", explica la hija de la víctima.", afirmó."Termino esta carta de desahogo, desolación, rabia, tristeza e impotencia, deseando que a nadie le toque perder un ser querido como a mí, y encima le toque un juez que no se pone del lado de las víctimas. Soy Rocío Saldivia. Soy una ciudadana de a pie, doy mi palabra de que el juez miente", concluyó la joven.