En honor al abuelo: Escalaron el cerro más alto para dejar el bastón en la cima

Homenaje a mi viejo Publicado por Ruben Poletto en Domingo, 10 de mayo de 2020

Cuando murió su abuelo hicieron una promesa:. No tardaron en cumplir con la travesía, pero sí en darla a conocer. Así, dos años después, a través de un video que explota en las redes sociales,. Fue algo súper personal, nunca quisimos contarlo, era algo muy de nuestros corazones", expresó aMatías Poletto (24), acerca de la. Allí, en la cumbre, en honor a su abuelo, Orlando "Cacho" Poletto, oriundo de la vecina comuna de San Carlos, dejaron el bastón de su ser querido, a quien siempre recuerdan con una sonrisa. También llevaron consigo la boina que siempre usaba Don Poletto.A través de un video publicado en TikTok la historia comenzó a dar vueltas y a emocionar a miles internautas. "Teníamos muchas fotos y videos, y hace un mes, hablando en familia, con mi hermana, me sugirió mostrar lo del nono con un video. Jamás esperamos que se hiciera tan viral; para nosotros es un montón, sobre todo por los comentarios que recibimos, de todo lo lindo que hicimos. Me siento muy agradecido por todo el cariño recibido", dijo Matías.El joven mendocino, con sus primos Facundo y Fabricio, comenzaron a incursionar en la montaña en 2016. Dos años después, en agosto del 2018 muere Cachito, por lo que en diciembre decidieron volver a la montaña para rendirle tributo. También se sumaron a la aventura sus amigos, con quienes finalmente hicieron cumbre dos días después de iniciado el trayecto. Hasta hoy el bastón de su querido abuelo, está ahí, sostenido entre las rocas de la cumbre. "Ahora hemos estado entrenado bastante. Por eso, nuestro proyecto este año es subir el Aconcagua. Tenemos esa boina de él con nosotros y queremos dejarla en la montaña más alta de América", se emocionó Matías.