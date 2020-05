"Estamos terminando un nuevo kit argentino que detecta el coronavirus"

En funcionario detalló que el nuevo kit "es un desarrollo de la Universidad de Quilmes y la de San Martín".



"Lo vamos a anunciar la próxima semana y tiene que ver con el genoma del coronavirus", agregó.



Por otro lado, confirmó que el martes "vamos a entregar los primeros 10 mil test rápidos argentinos y en junio vamos a llegar a 150 mil".



Calificó además como "una medida excelente" quitarle fondos presupuestarios al área de Inteligencia para redistribuirlos a su cartera y al Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia por coronavirus.



"A mí no me cabe duda que la plata en ciencia y en salud está mucho mejor invertida, para el bienestar y la seguridad sanitaria de la población, por eso creo que fue una medida excelente", dijo Salvarezza en diálogo con radio CNN Argentina.



El Gobierno, por medio de una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destinó esta semana fondos provenientes de una disminución de los gastos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para los ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología.

En ese sentido, Salvarezza consideró que "está muy bien sacar dinero de un lugar de Inteligencia, donde además hay toda una polémica para ver en qué fueron utilizados esos fondos".



El ministro insistió con que "es una muy buena medida destinarlos a salud y a ciencia, áreas que en la Argentina hay que trabajar mucho", y precisó que en el caso de su ministerio el monto alcanza los $ 50.000.000, "para destinarlos a proyectos de investigación, así que son muy bienvenidos".



Respecto del debate sobre cuánto debe durar el aislamiento social ante la pandemia del coronavirus, Salvarezza afirmó que cree que "hay dos temas en esto: primero, todos los que tienen la tarea de gobernar, sin distinción política, están aplicando la cuarentena con la mayor responsabilidad, porque de ellos depende la vida de sus gobernados".



En esa línea, puso como ejemplo a la ciudad de Buenos Aires y su jefe de Gobierno, que pertenece a la coalición opositora Juntos por el Cambio: "Uno ve a Horacio Rodríguez Larreta encabezando aquellas medidas que tienden proteger la vida de los ciudadanos", remarcó.



Salvarezza agregó que hay otro nivel de debate donde hay "algunas voces que, bueno, tienen libertad de expresarse, pero creo que allí hay una utilización política de la cuestión, no solamente contra el gobierno nacional, sino que hay un debate entre la propia oposición, porque son sectores que cuestionan a gobernantes de su espacio".



En ese marco, opinó que no le "parece muy seria ahora esa actitud, porque estamos en un momento donde están aumentando el número de casos, y es cuando más tenemos que extremar las precauciones".