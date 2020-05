Alertan que podrían incrementarse los casos de enfermedades cardiovasculares

Esto sucede por factores promotores del estrés como el encierro, el aislamiento social, la crisis económica, la incertidumbre y el miedo, según alertan los especialistas.



"La mayoría de las personas con hipertensión arterial no tienen signos ni síntomas, incluso con lecturas de presión arterial muy elevadas. Es por eso que se dice que es un asesino silencioso", advirtió la cardióloga Mildren Del Sueldo, presidenta del Consejo de Cardiopatías de la Mujer en la Sociedad Interamericana de Cardiología y miembro de la Federación Argentina de Cardiología (FAC).



Reportes difundidos por la iniciativa "Stent-Save a Life Argentina", informaron una reducción cercana al 50% en las derivaciones a servicios de hemodinamia para el tratamiento del Infarto agudo de miocardio, dato que se estima volverá a incrementarse si se mantiene el bajo nivel de consulta, tratamiento y control.



Esto podría incrementar la mortalidad de causa cardiovascular debido a que los pacientes con síntomas de enfermedad coronaria desisten de hacer consultas por temor a salir de sus domicilios.



En este sentido, según estimaciones publicadas se prevé que podrían producirse hasta 10.500 nuevos casos prevenibles de enfermedad cardiovascular e inclusive entre 6.000 y 9.000 muertes evitables.



La mejor manera de prevenir una enfermedad cardiovascular es controlando los factores de riesgo cardíaco si estuvieran presentes y manteniendo una vida saludable que incluya actividad física adecuada (150 a 300 minutos semanales), una alimentación equilibrada, controlar el estrés y no fumar.



Del Sueldo señaló "factores de riesgo tradicionales como la Hipertensión arterial, la Diabetes, la Dislipemia (colesterol elevado en sangre), el sedentarismo o el bajo nivel de actividad física y los antecedentes familiares".



"Estos factores se dan tanto en hombres como en mujeres con diferente prevalencia e impacto en el riesgo cardiovascular. A su vez se encuentran los factores de riesgo emergentes como las enfermedades autoinmunes, los tratamientos oncológicos, el estrés y la depresión, que son mucho más frecuentes en la mujer", explicó.



La especialista recomendó continuar y/o retomar los tratamientos y controles tomando los recaudos necesarios para no exponerse al coronavirus.

En América Latina uno de cada tres adultos padece hipertensión arterial, o sea que aproximadamente 250 millones de personas sufren esta condición que es causa principal de la mitad de las muertes por problemas cardiovasculares.



Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión está detrás del 51% de las muertes causadas por un accidente cerebrovascular y del 45% de las muertes que sobrevienen después de un infarto agudo de miocardio.



