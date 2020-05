Enfermera denuncia a un vecino por agresiones y amenazas: "Es terrorífico"

Golpes en la pared y carteles intimidatorios

Una enfermera que trabaja en el hospital materno infantil San Roque y en el Instituto Rawson, Vanesa Monzón, denunció antea un vecino por"Desde el 23 de marzo, antes que comenzara la cuarentena, comencé a recibir agresiones de parte de unos vecinos; primero comenzaron a molestar con, acusándome que yo los ponía en riesgo al entrar y salir, y que hacía ruido", evidenció la enfermera."Mis horarios de trabajo son complicados, sigo trabajando porque no hemos parado, y hacerlo también sería difícil porque nos sacaron francos y licencias", aseguró la trabajadora.Según recordó, el 23 de marzo radicó la primera denuncia por amenazas en comisaría segunda, "porque esta persona decía que se iba a desquitar con mi vehículo"."Dos semanas después,; cumplí la guardia de domingo y cuando salí fue a la comisaría a radicar una segunda denuncia", rememoró Monzón.Y continuó: "Después hice una extensión de la denuncia porque ellos siguen con las agresiones,evidenció la trabajadora de Salud."Como enfermera, tenemos sobrecarga horaria y miedo a contraer el virus si llega a aparecer en el hospital, y en vez de ir a casa a descansar, voy con miedo porque este tipo, si ya violentó la puerta, puede golpearme en el pasillo, porque su agresividad es total", acusó la trabajadora.Monzón destacó que personal de comisaría segunda le tomó las denuncias, pero advirtió que "nunca llegó una citación de Fiscalía para mí o estas personas"., apuntó la trabajadora al acotar que buscó el asesoramiento de una abogada para enfrentar la situación."Este tipo cumplió con la amenaza de romperme la moto, y la otra amenaza, la de romperme la cara, todavía no la cumplió", alertó la enfermera."Hace dos días irrumpió en mi casa a patadas, y la mujer gritaba barbaridades, me decía que soy una ladrona, que me robo cosas del San Roque y el Rawson. Cuando intervino la Policía, solo lo interrogaron, no se lo llevaron como para frenarlo un poco", apuntó Monzón al dar cuenta que esta persona