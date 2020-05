Detectan caso de coronavirus en planta de Toyota: Tiene domicilio en Entre Ríos

Testeos a operarios

Se detectó en la planta de Toyota de Zarate un primer caso de coronavirus asintomático en uno de los operarios de la empresa. Se trata de un trabajador de 24 años que se desempeña en la fábrica de motores (dentro de la misma nave industrial de la fabricación de la pickup Hilux) y que fue testeado en el marco del estricto protocolo preventivo que aplica la compañía.Se determinó a través de un hisopado que el operario estaba infectado del covid 19 pero no presentaba ningún síntoma. Inmediatamente, se dispuso su traslado a una clínica local y luego trasladado a su domicilio.El presidente, Alberto Fernández, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitaron el miércoles la planta de Toyota, en Zárate.Asimismo, se realizó el chequeo a los compañeros de trabajo que compartieron el traslado en el micro que puso la automotriz. También, fueron controlado mediante a testeos otros operarios que cumplen funciones dentro de la misma unidad productiva. Desde la automotriz aclararon que este caso no afectará producción.El empleado tiene domicilio en Gualeguaychú, pero no reside en la ciudad y vive en la localidad de José C. Paz. Eso derivó en que más de 30 vecinos del sur entrerriano entren en vigilancia, muchos de ellos de Gualeguaychú.En el comunicado oficial de Toyota sostienen que "fueron identificadas todas las personas que forman parte de su equipo de trabajo y que hayan tenido contacto estrecho. A todas ellas, se les efectuó la toma de muestras del test Covid-19 e ingresaron en cuarentena preventiva"."El empleado involucrado, así como los que viajaron en el mismo micro ayer y sjus compañeros de sector con contacto directo, fueron puestos en cuarentena preventiva", afirmó la automotriz. Dentro de ese grupo está el trabajador que tiene domicilio de Gualeguaychú, pero que no reside en la ciudad.Desde el Hospital Centenario Gualeguaychú confirmaron a R2820 que "esa persona oriunda de otra ciudad del sur entrerriano está identificada y que hay 33 contactos estrechos de casos sospechosos bajo seguimiento. Está institucionalizado en Buenos Aires".Según la publicación, "a partir del alerta en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA), el equipo de epidemiología del Hospital se encuentra trabajando en función de un nuevo caso en estudio que fue notificado a nivel local, atendido en otra provincia"."La persona se encuentra institucionalizada, cursando un cuadro leve y en estudio. A raíz del alerta emanada por el sistema informático nacional, el Nodo de Epidemiología del Hospital trabaja con los contactos considerados estrechos y se ha puesto a disposición toda la nómina de personas para notificarles los cuidados pertinentes, el aislamiento y la consulta temprana a los servicios del sistema de salud de la red integrada de salud de Gualeguaychú", indica el comunicado del nosocomio.