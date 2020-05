La Universidad Adventista del Plata prevé el regreso a las aulas en agosto

Argentina ingresó en la quinta etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio estipulado por el gobierno nacional, dando respuesta a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Simultáneamente, en algunas provincias como Entre Ríos, lugar donde se ubica la Universidad Adventista del Plata (UAP), y dada la baja circulación del virus, ya se han comenzado a flexibilizar algunas actividades.



Ante esta situación, el rector de la UAP, Horacio Rizzo, habló sobre la posibilidad del retorno a las clases presenciales y señaló que la Universidad "sigue abocada en el cuidado de la salud de su comunidad educativa, tanto personal como alumnos, y dando continuidad al proceso de formación en la modalidad no presencial. Esta Casa puso en práctica los distintos protocolos establecidos para prevenir el contagio del COVID-19 y, gracias a Dios y al esfuerzo de cada uno de los componentes de la Institución, no tuvimos ningún caso en nuestro campus. En lo que respecta a la vuelta al modo presencial, estamos ultimando los detalles del protocolo para el pronto retorno a esta modalidad de clases, en agosto, coincidiendo con el inicio del segundo cuatrimestre".



En tal sentido, aclaró que esta decisión "la tomaremos teniendo siempre en cuenta la situación epidemiológica de nuestra comunidad y de la región, que como mencionamos, hoy es alentadora, y en consenso con las autoridades gubernamentales de Educación y Salud. De más está decir que estaremos muy felices de concretar pronto este anhelo y así poder ver a nuestros estudiantes dando vida a este campus universitario".



Hasta este jueves, cuando se confirmó un caso en la localidad de San Benito, la provincia estuvo dos semanas sin casos de coronavirus, lo que otorga un mejor escenario para la decisión de la vuelta a las clases presenciales.



"Estamos atentos, preparados y esperanzados a esta posibilidad de comenzar con las clases presenciales, es un tema que ya está en la mesa de discusión con las autoridades y creemos plausible el retorno a las aulas en agosto. Como Institución, nuestras expectativas y planes están puestos en que la segunda etapa del ciclo lectivo 2020 de la Universidad sea en modalidad presencial", señaló Rizzo.



También, en sintonía con el retorno a lo que se está conociendo como la "nueva normalidad", a partir de esta semana la UAP ya puso en marcha el protocolo de retorno paulatino de miembros del personal en sectores académicos, administrativos y de servicios básicos con vistas a ir incrementándolo hasta llegar a su funcionamiento habitual.



Finalmente sobre cómo se desarrollarán las mesas de exámenes del turno julio, el rector explicó que "por el momento, los encargados del área Académica continúan con el plan de respetar el calendario académico. Se está estudiando la posibilidad que esta etapa se concrete en forma no presencial o, en tal caso, mixta, situación que será informada oportunamente en los próximos días, y en donde se brindarán los pormenores del cómo será llevada a cabo esta etapa de exámenes finales. Nuestros esfuerzos están dirigidos a garantizar el avance del año académico de cada alumno de esta Casa de altos estudios".