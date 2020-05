Caso de Covid 19 en San Benito: Revelan una "posible hipótesis" de contagio

Sociedad Este jueves se registró un caso positivo de Covid 19 en el departamento Paraná

El jueves se confirmó un caso de coronavirus en San Benito. El intendente, Exequiel Donda, indicó aque "se está estudiando cómo pudo haberse contagiado, ya que no tenemos circulación comunitaria del virus".Mientras tanto, un comunicado del Municipio, precisaron que "el paciente es un hombre adulto con un cuadro oncológico previo, y se encuentra aislado".Asimismo, ratificaron que "la persona no tuvo circulación en la ciudad, debido a su condición de salud".En ese marco, adelantaron queNo obstante, fuentes de la comuna señalaron aque, por el momento,(dado que algunas versiones señalaban que podría haber viajado en el último tiempo a Paraná u Oro Verde). Acotaron que el tema se maneja en reserva en el área de Salud provincial, que se encuentra realizando los chequeos pertinentes de acuerdo con los protocolos ya establecidos.que el hombre. Realiza un tratamiento, se tiene que hacer estudios. Es un paciente muy bajo en defensas y. El vecino, por su enfermedad, no estuvo circulando por la ciudad, llevamos tranquilidad en ese sentido".Y adelantó que a partir de este caso intensificarán los controles, pero aclaró: "Pregunté a la ministra si ahora era necesario dar marcha atrás con alguna actividad o medida y me dijo que no. En caso de que sea necesario y el COES lo crea necesario, me informaría para tomar la decisión en conjunto".El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud informó que elPor otra parte,"Actualmente el paciente se encuentra en el área destinada a tal fin, bajo tratamiento, siguiendo los protocolos de aislamiento del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Entre Ríos", se indicó en el reporte de salud provincial.