Probation para empresario que violó la cuarentena: Deberá donar viandas y dinero

La causa había llegado a la Cámara Penal de la ciudad de Rosario, que convalidó la persecución penal con vistas a un juicio. Pero se apeló a un instrumento legal reglado en el Código Procesal Penal, que contempla esas salidas alternativas para cerrar conflictos que no son considerados graves.



A pocos días de que la Cámara Penal de Rosario confirmara las 14 imputaciones contra Dutra (en libertad) por incumplir reiteradamente la cuarentena, lo cual además consolidó la hipótesis de la Fiscalía Covid-19 con vistas a una acusación y probable juicio, repentinamente las partes sellaron un acuerdo que evitó elongar el proceso judicial que afrontaba el dueño de Catering Gourmet.



Ayer, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dio a conocer un sorpresivo acuerdo entre los defensores de Dutra, los abogados Adrián Martínez y Carlos Varela, y la Fiscalía.



En una audiencia por videoconferencia se formalizó la firma de la probation o suspensión del juicio a prueba por los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de epidemia y desobediencia, instancia que contempla el cumplimiento de reglas de conducta del imputado.



Como no hubo divergencias, la jueza Bilotta convalidó el documento y ordenó al empresario fijar residencia, de la que no podrá mudarse sin previo aviso al MPA. Además, en un plazo de 30 días deberá proveer 1.800 viandas de alimentos al Arzobispado de Rosario; depositar 200 mil pesos que serán destinados a efectores de salud pública, provinciales o municipales; y abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas. La jueza dispuso la devolución de la fianza de 1 millón de pesos que había depositado Dutra en momento, cuando quedó imputado. (La Capital)