Prohibieron una harina de maíz: Hallaron roedores en el lugar donde se elabora

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y la distribución en todo el país de una harina de maíz para cocción rápida de la marca La Despensa porque no cumple con la normativa vigente. "Existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas temporarias y/o reversibles en la salud de los consumidores", explican en la Disposición 3581/2020 del Boletín Oficial.Se trata del producto rotulado de la siguiente manera:La razón por la que se tomó esta medida fue por el hecho de que el municipio de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, realizó una revisión de los alimentos entregados a comedores escolares y detectó la presencia de elementos extraños en el interior del producto.La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires (DIPA) realizó una auditoría en el establecimiento Alimentaria San Carlos SA. donde se elabora la harina de maíz y detectó heces de roedores. Además, expresó que la planta no tiene hermeticidad, lo que posibilita el acceso de roedores y no cuenta con manuales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de limpieza. Ante este escenario, dicha autoridad sanitaria procedió a la clausura del establecimiento.De todos modos, en una nueva inspección a la firma, la DIPA notó que "la empresa realizó las obras que permiten suponer que se han implementado aquellas acciones que garantizan la inocuidad de los productos y por tal motivo procedió al levantamiento de la clausura".