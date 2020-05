Caso de covid-19 en San Benito: Detalles y qué medidas se tomarán en la ciudad

Sociedad Este jueves se registró un caso positivo de Covid 19 en el departamento Paraná

De acuerdo a los datos reportados por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se ha sumado un nuevo caso de Coronavirus y pertenece al departamento Paraná, más precisamente a la localidad de San Benito.que "La ministra me comentó acerca del protocolo de Salud y los pasos que se han ido siguiendo, para llevar tranquilidad"."Es un caso y", dijo.Aseguró que "en principio me informaron que, llevamos tranquilidad en ese sentido"."Se tomaron todas las precauciones y se aplicó el protocolo tanto en la persona afectada como en sus familiares. Es una familia que no es numerosa, porque son él, su esposa y su hija", remarcó."En los avances venimos de la mano con la provincia, no hemos habilitado otras actividades que no sean las que se han determinado. Pregunté a la ministra si ahora era necesario dar marcha atrás con alguna actividad o medida y me dijo que no. En caso de que sea necesario y el COES lo crea necesario, me informaría para tomar la decisión en conjunto", indicó.", agregó.Pidió a los ciudadanos de San Benito "seguir cuidándonos,Esto nos lleva a prender las alertas para poder cuidarnos. Si nos cuidamos el virus no nos puede avasallar".", finalizó.