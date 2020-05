Polémica en Santa Fe por la despedida a una médica sin distanciamiento social

?? Ayer terminó su periplo laboral una gran profesional y gran persona, la Dra. Graciela Garcia. Agradecemos su invalorable labor en nuestra institución y su aporte a la salud pública. Le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa que comienza ¡Feliz jubilación! ?? Publicado por Hospital SAMCo Elortondo en Sábado, 23 de mayo de 2020

Una médica del hospital del Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo) del pueblo santafecino de Elortondo se jubiló tras 37 años de servicio. Los compañeros le organizaron una despedida, y quedaron en el centro de la polémica. Es que, en plena pandemia, armaron una reunión en donde se los ve con barbijos, pero sin respetar el distanciamiento.Los detalles se conocieron a raíz de las fotos y videos que los propios participantes del festejo compartieron en las redes sociales. Incluso, entre ellos, estaban la jefa comunal y el vicejefe, recientemente recuperado de coronavirus.El episodio ocurrió el viernes en el pueblo ubicado al sur de Santa Fe, y cuya población llega a 8000 habitantes. Allí se registraron, hasta el momento, cuatro casos de COVID-19."Te vamos a extrañar mucho. Deseamos de corazón que seas muy feliz y que disfrutes esta nueva etapa. Te vas habiendo entregado tu vida a los demás. Cumpliste tu misión: compartiste todo lo que aprendiste. Y eso no tiene precio", la despidió la comuna a través de una publicación en su Facebook oficial junto a un video en el que se ve a los trabajadores aplaudiendo a la doctora.Si bien en el video tampoco se ve que respeten la distancia social indicada para evitar contagios, la verdadera polémica la generó la foto que circuló después. Alrededor de una mesa, con comida y bebida, se ve a unas 15 personas apretadas para salir en la imagen.En la imagen está la homenajeada, el director del SAMCo local Gonzalo Chiesa; la jefa comunal María Isabel Bosco, el vicejefe comunal Juan Carlos Ansaloni, quien se contagió el virus y ya cuenta con el alta médica, y los trabajadores del turno mañana."No se trató de una celebración o de una despedida en los términos que estábamos acostumbrados en la pre pandemia", explicó Chiesa en diálogo con Canal 3. El funcionario detalló que el encuentro buscó marcar "un simbolismo" para reconocer a una profesional con semejante carrera."Hicimos un aplauso simbólico y la celebración, entre comillas, duró lo que duró la fotografía. Sabíamos debía durar un tiempo corto porque nosotros entendemos que el distanciamiento social es algo a respetar, cada uno se retiró a los respectivos lugares de trabajo. Somos conscientes de que no es una conducta a imitar y que esto no va a volver a pasar", reconoció Chiesa.Por otra parte, aclaró que la doctora, ahora retirada, desconocía que iban a hacer la reunión, y además "nadie compartió vasos o la comida".