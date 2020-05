Jujuy cierra dos localidades por el camionero con Covid que estuvo en Entre Ríos

Sin circulación local

Familiares en cuarentena

Para prevenir

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso que las localidades de Fraile Pintado y Calilegua cumplan con una cuarentena obligatoria por siete días, sin flexibilización de actividades, al reportarse un nuevo caso de coronavirus en la provincia. Se trata del camionero que retornó de Buenos Aires y Entre Ríos y el resultado del análisis fue positivo.Esto implica que ambas localidades vuelven a la fase 1, y no pueden salir de sus casas por 7 días. Solamente pueden concurrir a farmacias y supermercados. "Seguimos con los planes que tenemos y con la vuelta a la normalidad en el resto de la provincia", indicó el Gobernador Gerardo Morales.El informe del Comité Operativo de Emergencia (COE) confirmó el séptimo caso de coronavirus en la provincia por parte de un camionero oriundo de la localidad de Fraile Pintado, quien está internado en el Hospital San Roque de la capital jujeña."Hemos dispuesto siete días de cuarentena obligatoria en Fraile Pintado y Calilegua (ubicadas en el suroeste de la provincia de Jujuy) para tener la garantía que no tenemos circulación local del virus", dijo Morales. Además, explicó que se adoptó esa medida porque la persona portadora del virus "no permaneció en su domicilio" y se trasladó por ambas jurisdicciones.La persona infectada viajó la semana pasada hacia la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos; al ingresar a la provincia de Jujuy, se le realizó el test rápido de coronavirus el cual arrojó un resultado negativo, pero ayer presentó síntomas de la enfermedad, indicóEn ese marco el COE dispuso el traslado a la capital jujeña de al menos 15 personas, que habrían tenido contacto con el hombre portador del virus, para realizarle los estudios correspondientes y determinar si existen nuevos casos de la Covid-19.Sobre las medidas restrictivas de actividades en Fraile Pintado y Calilegua, es "para prevenir que no aparezcan personas con síntomas", dijo Morales, al tiempo que anticipó que se intensificarán los controles de seguridad y sanitarios en esa región.En Jujuy desde que se declaró la pandemia por coronavirus se reportaron siete casos positivos, todos importados, de los cuales cinco fueron recuperados y dos permanecen con tratamientos hospitalarios en un centro de salud de la capital provincial.