Histórico: La primera piloto de caza en el país hizo su vuelo de bautismo

La teniente Sofía Vier completó con éxito su Vuelo Solo de IA63 Pampa II, convirtiéndose en la primera mujer en superar las primeras exigencias del Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Caza #DefensaNacional #OrgulloDePertenecer #SerMás #FAA pic.twitter.com/hiuJmt0xDI — FuerzaAéreaArgentina (@FuerzaAerea_Arg) May 27, 2020

La primera piloto de caza de la Argentina, Sofía Vier, realizó hoy su vuelo de bautismo en una ceremonia que se realizó en la IV Brigada Aérea de Mendoza, de la que participaron el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el gobernador Rodolfo Suárez."El hecho de que Sofia haya realizado su primer vuelo sola en un avión caza es un hecho significativo enorme, es un ejemplo para todos los que quieren ingresar a la Armada Argentina, que ahora tiene una política de género reconocida en toda América Latina y es un salto sustancial que hoy la mujer acceda a las cadenas de comando", dijo el ministro durante el acto. La teniente Vier realizó su bautismo, que se denomina "Vuelo Solo", junto al resto de los egresados que hicieron su "Vuelo Sólo" en aviones IA-63; Pampa II; y helicópteros SA315B Lama.Una vez en tierra, ella y sus compañeros que también tuvieron su vuelo de bautismo, recibieron sus insignias con honores. Y Sofía, convertida ya en la primera piloto de caza argentina, sintió la emoción de acercarse a su sueño: "Defender la soberanía nacional desde los cielos"."Que yo sea la primera piloto de caza argentina no lo veo como algo especial. Que haya mujeres en un escuadrón de combate iba a suceder tarde o temprano. Lo que yo quiero es destacarme por los vuelos y no por ser mujer. Hay diferentes oportunidades en el mundo y la mujer se incorpora cada vez más a diferentes funciones. Por lo cual creo que se debe considerar a las personas por su capacidad y no por su género", dijo luego de la ceremonia realizada en la IV Brigada Aérea.A las que mujeres que vendrán en estos puestos, Sofia les dejó un mensaje: "No es una carrera fácil, requiere de mucho esfuerzo. al igual que para los hombres. No hay una vara distinta, y por eso siento un orgullo enorme. De haber una vara distinta sería un insulto a nuestras capacidades. Estoy muy contenta de poder llegar. Creo que muchas lo podrán hacer al igual que yo, porque no hay ninguna limitación".Vier es la primera mujer que se convirtió en piloto de caza de Argentina y en la actualidad, se encuentra finalizando en la IV Brigada Aérea el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC) y el Curso de Vuelo en Montaña (para el caso de los helicopteristas).Sofía, tiene 26 años y nació en Córdoba. Su destino y pasión fueron heredadas, ya que es hija, sobrina y nieta de pilotos consagrados de nuestro país. El regalo de sus 15 años fue volar y desde entonces las alas fueron su razón de ser. "Ahí me di cuenta que mi vida sería sobre un avión", dijo.La ceremonia estuvo presidida por el ministro de Defensa, acompañado del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier Xavier Isaac, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Juan Martín Paleo, y los jefes de Estados Mayores Generales del Ejército, General de Brigada Agustín Cejas, de la Armada, Contraalmirante Julio Guardia.El jefe de la Fuerza Aérea Argentina destacó "un hecho histórico en esta unidad de combate, el primer vuelo solo en aviones IA-63 Pampa II de la primera oficial femenino en la escuela de caza, dando muestras claras de la integración de la mujer en la Fuerza Aérea Argentina". Fuente: (Télam-Los Andes).-