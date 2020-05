Ginés González García: "Estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar"

Sociedad Internaron de urgencia al Ministro de Salud de la Nación

, dijo, aunque señaló que los médicos le detectaron un hematoma subdural viejo que no requiere operación. No se le realizarán pruebas de Covid-19."Estoy muy bien pero hice lo que tenía que hacer.Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año", agregó el funcionario en declaraciones aDesde el entorno del ministro señalaron que los chequeos se debieron "a un cosquilleo del brazo" pero aclararon que "está bien de ánimo y los estudios vienen bien".En un comunicado, informaron que, pudiendo permanecer internado hasta mañana".Asimismo, las mismas fuentes aclararon que el ministro "no tiene fiebre ni síntomas respiratorios".