Internaron de urgencia al Ministro de Salud de la Nación

González García, de 74 años, fue trasladado de urgencia al Sanatorio Otamendi. En un comienzo, los médicos le hicieron estudios para determinar si había sufrido un problema gastrointestinal, pero tras una tomografía computada, le diagnostigaron un hematoma subdural.



En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que González García "ingresó esta mañana al Sanatorio Otamendi por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse una serie de estudios y controles, a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo". "En este momento se están realizando los estudios correspondientes, cardiológicos, neurológicos y traumatologicos, a fin de interpretar el origen de esta condición, pudiendo permanecer internado hasta mañana. Cabe aclarar que el Ministro no tiene fiebre ni síntomas respiratorios", detallaron.



Si tras evaluar el caso se confirma que el diagnóstico es grave, este tipo de padecimientos deben ser tratados con una intervención quirúrgica para remover el coágulo que estaría alojado la cabeza del funcionario. En tanto, si finalmente tras una serie de estudios los profesionales determinan que se trata de un cuadro leve, se analizarán los pasos a seguir.



Según pudo saber Infobae, quienes atienden al Ministro de Salud sospechan que ese hematoma puede haberse producido por un golpe en la cabeza tras una caída. En esa línea, los médicos están tratando de determinar si esa posible caída fue de alguna manera consecuencia de un accidente cerebrovascular pequeño.



En tanto, fuentes cercanas González García confirmaron que el funcionario fue testeado para determinar si se contagió de coronavirus pero el resultado fue negativo.



En un principio, los médicos buscaron descartar que el problema fuera gastrointestinal debido a que hace más de diez años, el Ministro se colocó un cinturón gástrico para tratar de controlar su peso. Tras la operación en 2006, González García, que también sufre hipertensión, habló con radio Mitre y contó detalles de esa intervención: "Me lo hicieron por indicación médica y la verdad es que no funcionó. Es una pelea que llevo desde hace muchos años y ahora estoy intentando con una cosa más natural: comer menos y ejercicio".