Piden ayuda para joven recuperado de un accidente: "Su situación es complicada"

Policiales Continúa en estado reservado el hombre que sufrió tremendo accidente de moto

El accidente tuvo lugar el sábado 3 de mayo en Chajarí, se dio en la intersección de Almirante Brown y Estrada. Del mismo intervinieron un auto y una moto, el rodado más chico viajaba Claudio Alarcón que, como producto del impacto de su cabeza contra el asfalto, debió ser trasladado a Concordia para su atención. Hoy se encuentra en Chajarí y su familia pide ayuda.Sara González, familiar de Alarcón, contó a"Él sigue estando en la cama, no camina, no tiene estabilidad porque hay que hacerle kinesiología, habla muy poco, se pierde o alucina; esto es obvio por el terrible golpe que tiene en la cabeza".La mujer, junto a su hermana, se turnan para cocinarle e higienizarlo "ya que él no puede hacerlo por sus propios medios".Alarcón "vive en una casa muy fría y no en las mejores condiciones para estar como está", lamentó la mujer.Según mencionó, actualmente están necesitando alimentos, pañales y elementos de limpieza además de lo indicado necesitan una pomada para escoriaciones. "Cuando lo trajeron de Concordia no tenía nada para comer yo empecé a pedir y luego empezamos a juntar cosas, también conseguí un colchón y una frazada, la situación es complicada", mencionó.Finalmente, Sara mencionó que quienes puedan y quieran colaborar lo pueden hacer en el barrio La Tablada, en Bolívar 2050, cerca de la policía Federal.