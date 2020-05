En medio de la pandemia, advierten por la llegada de la bronquiolitis

La licenciada en enfermería Aldana Ávila, en el marco del reporte diario por la pandemia emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que "durante estos meses van a aparecer las primeras bronquiolitis, con síntomas similares al del coronavirus, con tos, fiebre, decaimiento y dificultad para respirar y dormir".Ávila indicó que se trata de "una enfermedad que inflama los bronqueolos y no existe ninguna vacuna para la misma, porque es ocasionada por varios virus".Al hacer hincapié en las medidas de prevención, dijo que es importante "el lavado de manos y mantener los ambientes ventilados"."Estos virus están presentes en los meses de mayo, junio, julio y agosto, con mayor incidencia en los menores de un año", explicó la profesional.Además, recomendó a las familias procurar la alimentación de los bebés con leche materna y mantener el calendario de vacunación al día.Ávila remarcó que "la pandemia no tiene que ser un impedimento para que las familias acudan a los sistemas de salud" y que, además de equipos especializados por el coronavirus, "hay otros que se mantienen para atender las enfermedades habituales".Además, sostuvo que a los bebés prematuros y que hayan nacido con cardiopatías congénitas se le debe administrar el anticuerpo palizumab, "que es muy costoso", aunque es administrado por el Estado nacional y las obras sociales están obligados a suministrarlos en esos casos.La bronquiolitis es una enfermedad de las vías respiratorias y ocurre cuando unas vías diminutas llamadas "bronquiolos" contraen una infección de origen viral, de acuerdo con el sitio Kidshealth.Las vías respiratorias se inflaman, se hinchan y se llenan de mucosidades, lo que puede dificultar la respiración.La enfermedad es más frecuente en el sexo masculino, los bebés prematuros, los niños que no fueron amamantados y los que viven en condiciones de hacinamiento.