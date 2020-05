Certificado para circular: Quiénes y cómo deben tramitar la nueva constancia

Qué postura tiene Entre Ríos

El Gobierno nacional oficializó que, por lo que quienes estén autorizados a transitar en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus deberán tramitarlo nuevamente. El Gobierno nacional oficializó que, por lo que quienes estén autorizados a transitar en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus deberán tramitarlo nuevamente. A pesar de la determinación nacional, en Entre Ríos se ratificó que los certificados de circulación para actividades esenciales, cuidado de familiares enfermos y situaciones de urgencia siguen vigentes. Al respecto, la ministra Rosario Romero aclaró que "Para salir de la provincia estamos en un total acuerdo con la renovación que estableció Presidencia de la Nación". Sobre los operativos y controles que se realizan para dar cumplimiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio, dijo que "el balance sobre los controles es muy positivo. Se hace en base a protocolos que hay que cumplir. Aspiramos a llegar a 15 días sin casos nuevos en la provincia y mantener la cifra de 29". En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19, desde el gobierno nacional señalaron que "solo podés circular, movilizarte y viajar en medios de transporte (tu auto, tu moto, tren, micro, subte) si pertenecés a alguno de los grupos exceptuados y completás el formulario como declaración jurada". "Una vez que tramites el permiso, tenés que llevar el certificado siempre con vos. No hace falta que lo imprimas, instalá en tu celular la app Cuidar y tenelo siempre a mano", manifestaron desde el Ejecutivo nacional. "Cuidar es un sistema integral que nos permite gestionar la pandemia. El uso de la aplicación permite que todos y todas realicen un autodiagnóstico para saber cómo están y si tienen síntomas compatibles con COVID-19. El trabajo con las jurisdicciones, que son las que administran los sistemas de salud, es fundamental; por eso ellas definirán la obligatoriedad del uso de Cuidar", indicaron desde el Gobierno. Cómo tramitar el nuevo certificado: Ingresar a la web https://www.argentina.gob.ar/circular Bajar (scrollear) hacia el final del texto y detenerse en la consigna: "Primero informanos si tenés DNI". Allí clickear en "Sí" y luego clickear en "Continuá". Allí clickear en "Sí" y luego clickear en "Continuá".Seleccionar la provincia Argentina en la que uno reside. Para los porteños, clickear en "Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Luego, volver a clickear en "Continuá".Especificar el motivo por el cual uno solicita la excepción. Puede ser para trasladarse al trabajo o por otros motivos de fuerza mayor, como asisistir a personas con dificultades de movilidad o personas mayores. En caso de elegir el traslado al trabajo, se abrirá una nueva solapa, donde se requiere una especificación más detallada sobre el rubro laboral del solicitante.Completar el formulario y prestar atención a cada detalles que se le solicita. Una vez finalizado, es importante marcar la penúltima casilla que tiene la frase "No soy un Robot", y luego sí clickear "Solicitar Certificado"Al cabo de unos minutos, le llegará la confirmación de que su solicitud de permiso de circulación fue registrada correctamente. El propio sistema se lo confirmará en la misma página web. En el plazo de 24 horas, cada solicitante podrá consultar el estado de su certificación en la mima web.Una vez rellenado el certificado, hay que regresar a la página inicial https://www.argentina.gob.ar/circular y clickear el botón verde. con la frase "¿Ya complestaste el formulario? Descargalo". Una vez, realizado ese trámite, volver a introducir el Nº de DNI y de Trámite del DNI (está inscripto en el mismo DNI) para poder recibir el comprobante de la solicitud.- Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.- Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad con atención al público. Farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas.- Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; industrias de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.- Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros productos de necesidad.- Servicios de lavandería.- Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.- Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. También deberán garantizar las prestaciones a las personas que se hallaren alojadas en los mismos a la fecha del dictado del Decreto Nº 297/20.- Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y de la de sus regulados, en caso de resultar necesario.- Se permitirá la circulación de los ministros de diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual, debiendo los templos ajustarse en su funcionamiento a lo estipulado en el primer párrafo del Artículo Nº 5 del Decreto 297/20.- Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear.- Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.- Mutuales y cooperativas de crédito, mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos.- Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.- Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.- Servicios postales y de distribución de paquetería.- Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.- Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.- Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.