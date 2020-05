Automotrices y autopartistas retoman la producción tras dos meses de cuarentena

Las empresas que componen la industria automotriz, tanto las que fabrican vehículos, autopartes y que comercializan automóviles, volvieron en los últimos días a ponerse en marcha tras dos meses de cuarentena, en el marco de la apertura gradual del aislamiento motivado por la pandemia de coronavirus.En el caso de las terminales, elaboraron sus protocolos consensuados con los gremios y los presentaron a las autoridades, para movilizar a más de 80.000 trabajadores de la cadena de valor en cuatro provincias y 200 municipios, para retomar tras la cuarentena.En este marco, Mercedes-Benz reiniciará mañana sus actividades productivas en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio del partido bonaerense de La Matanza.El plan de trabajo comprende inicialmente a un turno de producción diario, con la intención de incrementar poco a poco los volúmenes, con una parte de los 2.500 empleados que tiene Mercedes-Benz en Argentina.De manera previa a estas reaperturas, en la industria automotriz hubo dos experiencias desde comienzos del corriente mes de mayo, en las plantas de fabricación de motores Scania, en la provincia Tucumán, y en la de cajas de cambio y componentes de Volkswagen, en Córdoba, que reabrieron para cumplir sus compromisos de exportación.Las primeras en volver a producir tras la cuarentena fueron hace una semana Volkswagen, Toyota y Renault, esta última solo en el sector de estampado.Volkswagen lo hizo en su planta de la localidad bonaerense de General Pacheco, que cuenta con más de 3.700 empleados, y donde produce la camioneta Amarok para más de 35 destinos en el mundo.Además, se encuentra en pleno proceso de transformación gracias al desarrollo de las inversiones anunciadas por US$ 650 millones.Toyota retomó la producción en las pick ups Hilux y SW4, en la localidad bonaerense de Zárate, con un solo turno, lo cual significó involucrar unas 12.000 personas localizadas en cinco provincias y 42 municipios.El reinicio de la producción tiene planeado escalar el ritmo de fabricación, hasta retornar a los niveles previos a la cuarentena, por lo que hasta fines de julio se fabricarán 294 vehículos por día, y recién en agosto la planta volverá a trabajar en dos turnos, con una producción de 590 unidades por día.Por el lado de Renault, el trabajo en la planta cordobesa de Santa Isabel se retomó solo para el sector de estampado, que requirió el retorno de 50 personas.La empresa automotriz precisó que dependiendo de cómo avancen las decisiones del gobierno provincial en cuanto a la flexibilización de la cuarentena, irán abriéndose los otros sectores de la planta, pero avisó que no pedirán una excepción para abrir el resto de la terminal.También la semana pasada volvió a producir Fiat Chrysler Automobiles Argentina (FCA) en la planta ubicada en la localidad cordobesa de Ferreyra, para la fabricación del Fiat Cronos, con una producción diaria prevista en unas 310 unidades destinadas a la exportación y al mercado interno.Mientras tanto, gran parte del personal que se desempeña en áreas de soporte, no afectadas directamente a la producción, continúa bajo la modalidad de teletrabajo asegurando el menor movimiento de personas posible.Por su parte, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) informó que de una muestra de 70 autopartistas relevadas, solamente 30 tienen autorización para comenzar sus trabajos.Los otros 40 autopartistas aún están esperando respuesta a pesar de haber entregado los protocolos sanitarios solicitados por las autoridades municipales, provinciales y nacionales.Entre las retomaron la producción, la compañía Pirelli volvió a fabricar neumáticos en su planta de la localidad bonaerense de Merlo, aunque con capacidad limitada debido a la demanda actual del mercado."De acuerdo con la demanda actual del mercado, la capacidad productiva está dimensionada", indicó la firma, al tiempo que precisó que "por el momento, retornará a la planta únicamente el personal necesario para atender este volumen de producción".En tanto, dos tercios de las concesionarias de automóviles reabrieron sus puertas en todo el país, con la adopción de protocolos sanitarios en el marco del aislamiento social por la pandemia del coronavirus.Peugeot puso operativo el 50% de sus salones de venta, en tanto que Fiat alcanzó al 66%; Volkswagen al 80%; y Citröen, el 56% de sus locales en funcionamiento.La novedad en esta reapertura es que varias compañías ofrecen la entrega a domicilio de los 0 kilómetro, transportándolos en una batea hasta la dirección del cliente, donde un responsable del concesionario va y explica las características fundamentales del modelo elegido. (Ámbito.com)