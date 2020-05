Denuncian que frigoríficos pagan a pescadores seis centavos de dólar por pieza

Política Media sanción a la veda de la pesca deportiva y comercial en Santa Fe

Esto se trató en la 2ª sesión del 138º Período Ordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe que, por el COVID-19, se realizó en el Paraninfo de la UNL, donde se sancionó el Proyecto de Ley (Expediente 38152 CD-FR) del diputado Oscar Martínez (FR-100%SF), corregido, mejorado y aumentado por el aporte de Claudio Fabián Palo Oliver (UCR) y Carlos Del Frade (FSP), por el cual "se prohíbe por 180 días en todo el territorio provincial toda actividad de pesca deportiva y comercial", comunicándose la media sanción al Senado para que complete el procedimiento.La prohibición queda sujeta a la "evolución del brote epidemiológico del COVID-19 y el mejoramiento efectivo del caudal de los ríos que corren dentro del territorio provincial, especialmente del río Paraná".que "siempre están por debajo de la línea de la pobreza" y necesitan sobrevivir. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de la presente Ley,Será autoridad de aplicación de la presente Ley un Comité creado a tales fines integrado por el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Turismo provinciales. Oscar Martínez, autor de la iniciativa, señaló "la explotación indiscriminada de nuestros recursos" y"Esta bajante que afecta al río Paraná se complicó por la falta de lluvias y por la retención de agua de las represas brasileñas", dijo Martínez, y alertó sobre "el impacto en el medioambiente y en todas las actividades que se relacionan con la pesca: pescadores, turismo y guías turísticos, y en la economía".Carlos Del Frade destacó "la sensibilidad y preocupación de Palo Oliver y Martínez" y habló de la necesidad de una ley definitiva y profunda, no sólo por 180 días, y se preguntó:"El pescado de río no se exporta, se cuida, pero acá no, se exporta irracionalmente", advirtió Del Frade.expresó, no sin antes advertir que "Brasil cubre la depredación del Amazonas con el secuestro del agua". Fabián Palo Oliver, por su parte, fustigó duramente al Gobierno Provincial por su "indiferencia e inacción" a pesar de que"El Gobierno Provincial no quiere vedas y lo fundamenta con falsedades al decir que 50.000 embarcaciones deportivas, por el COVID-19, están inactivas, y eso representa el 20 % de la extracción de peces", dijo Palo Oliver, y agregó: "Eso es falso, ya que los Puertos de Fiscalización no funcionan por el COVID-19".Seguidamente Palo Oliver puntualizó "otra falsedad del Gobierno Provincial cuando afirma acerca de 'mejoras en la fiscalización' cuando es muy difícil saberlo con 450 kilómetros de ruta ribereña desde el norte provincial hasta Puerto Gaboto, sin contar las lagunas y afluentes del sistema del río Paraná". "El Gobierno Provincial le miente a la sociedad santafesina", fustigó Palo Oliver, y añadió que "falta voluntad política ya que en estos cinco meses de gobierno no se convocó al Consejo Provincial Pesquero". "Quienes no quieren la veda son los funcionarios del Gobierno Provincial y los frigoríficos", afirmó Palo Oliver, y anticipó que en los próximos efectuará una presentación judicial amparándose en la Ley Nº 10.000 de "Intereses Difusos".Clara Rut García (PS), a su turno, aclaró que "gobernar es decidir para que los más fuertes no se aprovechen de los más débiles, pero este Gobierno Provincial no ha decidido ni ha valorado las ponencias de los dos Centros Científicos Provinciales (...) En relación al cupo exportable del sábalo, el Gobierno Provincial fijara idéntico cupo con 50 centímetros de río".El Proyecto de Ley (Expediente 38152 CD-FR) del diputado justicialista Oscar Martínez (FR-100%SF)