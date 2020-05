Gracias al accionar de dos policías salvaron la vida a beba que convulsionaba

Dos funcionarios de la departamental policial de Gualeguaychú se ganaron el agradecimiento y los elogios por su accionar de una vecina de la ciudad.Durante la madrugada del lunes 18 de mayo, el cabo primero Santos Miguel Carro y el cabo Cesar Gamarra, ambos de la comisaría cuarta de Gualeguaychú , auxiliaron a Ana Laura Benetti, la mamá de Margarita Gini, de apenas tres meses de vida, cuando ésta sufría una convulsión.Sucedió a las 3 AM. La bebé había perdido el conocimiento y la desesperación de su madre y de su hermana Lucía era grande, lógicamente. "Fue un momento muy difícil y de mucha incertidumbre ya que era la primera vez que presentaba un episodio de este tipo", expresó Ana en la nota."Mientras sacaba el auto con la bebé en brazo convulsionando, la hermana mayor de Margarita, Lucía Gini, pedía auxilio a los vecinos, quienes se acercaron y le hicieron señas al móvil policial que se encontraba en la esquina de casa", relató."Quiero resaltar la actitud de los dos policías, quienes no dudaron y actuaron inmediatamente. Me subieron a mí y a mi bebé al móvil y me llevaron rápidamente al hospital. Se quedaron siempre a disposición y luego de constatar que la bebé estaba a salvo, esperaron otro móvil para que los releve a mi lado, me pidieron la llave del auto y volvieron al domicilio donde constataron que los vecinos habían guardado el auto y la casa estaba cerrada y segura. Finalmente me buscaron para devolverme la llave", contó Ana.En este sentido, resaltó "la actitud de servicio de estos dos funcionarios y su calidez humana que va más allá de la función de seguridad relacionada a la prevención y sanción del delito". Gracias al auxilio prestado, "mi bebé recibió asistencia médica inmediata para compensarla y después de 24 horas de internación volvimos a casa con diagnóstico y tratamiento".En la nota a la que accedió, esta vecina de la ciudad también agradeció al oficial inspector Facundo Díaz Sack y al comisario principal Benjamín Viola, de la División Operaciones y Seguridad, quienes relevaron a los policías de la comisaría cuarta. "Ellos me llevaron del hospital a casa para armar el bolso para la internación, me esperaron y me llevaron de nuevo al hospital ya que vieron la condición de angustia en la que me encontraba y no quisieron que vuelva manejando sola en mi auto", contó.