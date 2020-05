Otras dos provincias flexibilizan la cuarentena al permitir nuevas actividades

Política El Presidente habló con los gobernadores de las provincias con mayores contagios

La salud psicológica como eje

Sociedad Vuelven a habilitar las salidas recreativas en la ciudad Córdoba

Política Decretaron nuevas excepciones a la cuarentena en tres provincias

Sociedad Autorizaron las salidas recreativas en Santa Fe y Rosario

Tras cumplirse dos meses de cuarentena por la pandemia, San Juan y San Luis resolvieron distintas medidas este fin de semana que flexibilizan las restricciones para la población con la habilitación de nuevas actividades sociales, culturales y deportivas al aire libre.En el caso de San Juan, desde hoy, se suma a la lista de distritos como Jujuy, Mendoza, La Pampa, San Luis y Salta que permitieron la realización de reuniones familiares. El gobernador Sergio Uñac autorizó estos encuentros sociales para los fines de semana y feriados, con una máximo de 12 personas. Desde el lunes, también se podrá realizar diversas como ciclismo, mountain bike, running y trekking.En la misma línea que otros territorios provinciales, las reuniones se podrán organizar en los domicilios particulares de las familias, entre las 11 y las 19 de los días permitidos, mientras que seguirá prohibido reunirse en espacios públicos, sitios privados de alquiler, campings, clubes u otros inmuebles similares.Según indicó el gobierno sanjuanino, "la autorización para el desarrollo de reuniones familiares tiene por objetivo proporcionar un tiempo y espacio para el bienestar psicológico y emocional de las personas".La medida fue anunciada anoche por el gobernador Alberto Rodríguez Saá durante la presentación sobre la evolución de la COVID-19 en su distrito. Los nuevos permisos comenzarán a regir desde el 26 de mayo.En concreto, en San Luis quedarán habilitados los bautismos, casamientos y reuniones especiales; actividades físicas y deportivas de hasta 4 personas, sin contacto; el dictado de talleres culturales, clases artísticas en domicilios y los espectáculos en la modalidad de presencia en automóvil. En todos los casos, deberán efectuarse bajo protocolos sanitarios y en algunos casos requiriendo autorización previa.En lo que respecta a casamientos y bautismos, desde el próximo martes se podrán celebrar entre las 8 y las 18 de los sábados y domingos, con asistencia de no más de 10 personas. De igual manera estará permitido con el mismo número de asistentes los encuentros especiales o religiosos, como las fiestas del Orden Sagrado, Yom Tov y Minián, entre otras.En relación a los deportes, se podrá practicar tenis, pádel, golf, pelota vasca, tiro con arco y tenis de mesa de lunes a domingo de 8 a 18, respetando la terminación del número de DNI y con turno previo en los casos que requieran el uso de un establecimiento.Mientras tanto, si la actividad se hiciera en domicilios particulares (como las clases de yoga), el grupo no podrá superar las 5 personas, incluyendo al instructor, quien deberá tramitar la autorización para circular y llevar su kit de higiene personal.Por su parte, las actividades culturales incluyen las que puedan ser dictadas en el domicilio particular del profesor, de lunes a viernes de 11 a 19, respetando la terminación del DNI, ante un grupo de los alumnos con hasta 5 personas incluyendo al docente, como talleres literarios y talleres de artes plásticas.Al justificar la reapertura de las actividades, el mandatario Sergio Uñac agregó: "Esta cuarentena construyó una pared que nos protegió del virus, pero a la vez nos distanció cotidianamente de nuestros afectos".En la misma línea, el gobernador puntualizó que la flexibilización del aislamiento obligatorio es posible "gracias al estatus sanitario alcanzado los abuelos, padres, hijos, nietos y hermanos podrán con responsabilidad estar reunidos otra vez".En San Juan, se contabilizaron desde el inicio del brote sólo 4 casos positivos de Covid-19 y ninguna persona fallecida. Un registro similar obtuvo San Luis: solo tuvo 11 contagios detectados.