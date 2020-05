Trasplantada pide que obra social la autorice a atenderse en Fundación Favaloro

Yamila Ramírez es oriunda de Viale y el año pasado recibió un trasplante bipulmonar. Su evolución se dio según lo esperado y luego de dos semanas recibió el alta médica. Actualmente está sufriendo complicaciones y la obra social no le da respuestas.



Fátima Heinze, explicó a Elonce TV que "ella parece que tiene un cuadro de rechazo de su trasplante. Su capacidad pulmonar bajó de 92% a 26%. Su obra social Ospecon, no está queriendo cubrir Fundación Favaloro, que es el lugar donde está su equipo médico y donde se realizó el trasplante. Aducen que ya no tienen más convenio y que puede realizarse los estudios en una clínica que pertenece a la obra social".



"La realidad es que la clínica de la que hablan no tiene experiencia en trasplante y tampoco de los estudios pertinentes para el caso. Yamila necesita ser atendida en Fundación Favaloro, no puede esperar más. Está en un hotel de Buenos Aires. La obra social le indicó que quizás le autoricen algunos estudios, pero ella no puede seguir esperando, corre riesgo de que pase algo estos días. Necesita que la evalúe su equipo médico", agregó.



En ese sentido, aseguró que "tiene que ver en qué estado está en injerto. El martes se cumple un año del trasplante y de la cirugía de reconstrucción cardíaca que se hizo. Se hizo una presentación legal donde en 24 horas se debe resolver y dictaminar que ella pueda ir a Fundación Favaloro".



"Esperamos tener suerte. Ya nos comunicamos con Cucaier en la provincia, Incucai a nivel nacional. Queremos que se tome conciencia de que los trasplantados deben ir a los centros especialistas donde se hicieron la cirugía, donde sus médicos los conocen y están capacitados para resolver este tipo de situaciones", resaltó.



Confirmó que "la sede de la obra social en Paraná se comportó muy bien con ella y su familia, los están ayudando un montón pero es la central la que no autoriza que ella pueda ingresar a Fundación Favaloro. Son cirugías complejas, para esto existen estos centros. El órgano no se consigue a la vuelta de la esquina, es algo muy preciado que fue donado por una familia". Elonce.com