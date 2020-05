Prueban tratamiento con plasma de convaleciente para combatir el coronavirus

Desde que el nuevo coronavirus fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la carrera de la ciencia en busca de un tratamiento efectivo y una vacuna es a contrarreloj.



Mientras en todo el mundo se prueban fármacos y opciones terapéuticas, una de las que surgió como alternativa segura -por su antecedente exitoso en el MERS-CoV, ébola y en la epidemia de gripe H1N1- es el uso de plasma de convalecientes en pacientes que estén cursando cuadros moderados o graves de la enfermedad.



Al respecto, el Hematólogo Pedro Negri Aranguren, dijo a Elonce TV que "en un momento de epidemia siempre hay temor, más con un virus para el que aún no hay vacuna. Si uno mira lo que ha pasado en distintas partes del mundo. Afortunadamente en Entre Ríos no hay circulación viral y eso nos deja más tranquilos. La cuarentena ha servido para que esa curva tan famosa se aplane".



"Siempre lo que tenemos que hacer dentro de la salud es preguntarnos cómo se trata. Si tenemos el problema hay que buscar las soluciones. Se ensayan distintas soluciones y tratamientos. Con el tiempo veremos cómo se han dado los resultados. Uno de los tratamientos que están proponiendo es el plasma de convalecientes", comentó.



Explicó que "el plasma proviene de la sangre. Cuando uno va a donar sangre dona sangre total. Una vez que se dona se fracciona en distintos componentes: glóbulos rojos y plasma. Hoy, este plasma que habitualmente se obtiene de un donante sano, estamos diciendo que podría ser de utilidad, pero de un paciente que ha padecido Covid-19".



"La base de esto es pensar que si esta persona tuvo la enfermedad y generó anticuerpos y resolvió su infección, entonces su plasma podría aportar anticuerpos a un paciente que está con la infección. Uno se logra recuperar de una infección una vez que recupera defensas y puede controlar la infección dentro de su organismo", aseguró.



Para realizar el procedimiento "uno tiene que entrar en un protocolo. Uno tiene que definir en qué situación lo va a hacer, utilizar consentimiento para dador y receptor, usarlo y ver los resultados. Tiene validez, pero no se sabe si va a ser efectivo con esta infección y en qué momento debe darse dentro de la infección".



No obstante, confirmó que "esto ya se está probando, está en marcha. Hay un protocolo de Nación que lo está por hacer dentro del Plan Nacional de Sangre. Igualmente, a los buenos resultados hay que medirlos en pacientes, cuántos resultados y demás. En Entre Ríos decidimos que vamos a tomar el protocolo del CEMIC, lo vamos a presentar en el Comité de Ética del Hospital San Roque y lo elevaremos al Ministerio para poder usarlo en el caso de que los casos aumenten. Ahora no podemos hacerlo porque no hay pacientes con Covid-19. Sí o sí necesitamos pacientes, hacerles estudios".



Sobre la vacuna para el coronavirus fue optimista. "Creo que va a haber una. Hay una investigación en el mundo. Escucho a los expertos pero dicen que no va a llegar antes del año y medio acá. Si no tenemos vacunas nos iremos inmunizando teniéndolo. Hay que proteger a los pacientes vulnerables".



"La cuarentena funcionó y ha servido para prepararse, Entre Ríos está preparada. Se ha logrado dar tranquilidad de que estamos preparados para asistir a los pacientes", dijo. Elonce.com