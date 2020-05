Entrerrianos fueron repatriados desde Tailandia y contaron cómo fue el operativo

Una pareja de Gualeguaychú fue repatriada desde Tailandia. Guillermo Weinstein y su esposa llegaron esta madrugada desde el Aeropuerto de Ezeiza y concretarán la cuarentena en Urdinarrain.



"Tenemos una enorme alegría de volver a nuestra tierra", sintetizó Guillermo apenas unos minutos después de arribar a su domicilio.



Tras ello, relató cómo fue el operativo retorno: "Desde que llegó el aviso de la Cancillería, se armó todo muy rápido y llegaron tres vuelos de LATAM, Ethiopian y Qatar. Reservamos los pasajes por internet de nuevo y pagamos 1300 dólares cada uno y eso que era el más barato, porque otros salían hasta 2300 dólares".



Ante una consulta sobre cómo fueron los procesos de control en Argentina, Weinstein explicó que "cuando llegamos al aeropuerto de Ezeiza nos hicieron un chequeo médico a todos y nos dio bien. En el vuelo de LATAM éramos unos 140 que viajamos de Tailandia y otros 140 de Nueva Delhi. Fue un viaje de 34 horas porque hicimos escala en Australia y de allí a Buenos Aires", detalló.



"Es un buen final porque estamos todos bien, ninguno está enfermo. Es re bueno estar en casa porque allá desde la cabeza ya estábamos mal. No teníamos ningún problema para vivir pero si estábamos preocupados por si podríamos o no volver. Hasta se me descontroló el cuerpo porque me apareció presión ahora", indicó el hombre.



Cuarentena extendida

Con su esposa y sin poder aún darse un abrazo con sus hijos o familiares, Guillermo decidió que hará una cuarentena de 18 días. Será en Urdinarrain y no en Gualeguaychú, a pesar que también tiene domicilio en la ciudad.



"Tengo casa en Urdinarrain y me vine acá para hacer la cuarentena. Cuando salimos de Ezeiza nos hicieron un control de fiebre, llenamos la declaración jurada. Agarramos la ruta y nos pararon en Zarate - Brazo Largo y luego en Ibicuy donde nos tomaron todos los datos. Me dieron entrada a la provincia y les pase los datos del lugar dónde íbamos a hacer la cuarentena", enumeró.



Respecto de ese control, Weinstein describió que "ellos le avisaron por internet al intendente de Urdinarrain, Sergio Martínez, de nuestra llegada. Nos atendieron muy bien", reconoció.



Enseguida agregó que "quiero hacer la cuarentena como corresponde. Llegamos y ya estamos en casa desde la madrugada, vamos a hacer los 14 días más otros cuatro días, por las dudas y estar así más tranquilos".



Guillermo contó que su historia se viralizó, pero que "en Tailandia y Camboya hay como cien chicos que no tiene plata para pagar el pasaje y quedaron allá, a pesar de haber lugar en el avión. Son casi todos jóvenes y no pudieron volver. Los que están en Myanmar y Filipinas la están pasando muy mal".



"Tenemos la algarabía de volver a casa, hubo gente que le ofreció dinero a otros y les dijo que se lo devuelva como se pueda, porque allá se generaron lazos solidarios. En Tailandia no podíamos ir a golpearle la puerta a la Embajada para que nos diera una solución" se lamentó Guillermo Weinstein en declaraciones a radio CNN Gualeguaychú. (Fuente: Reporte 2820)