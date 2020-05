Salta habilitó las reuniones familiares hasta diez personas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que permitirá las reuniones familiares y sociales de hasta 10 personas, tras mantenerse una curva casi inexistente de los contagios de coronavirus en el distrito. De esta manera, la provincia se suma a Jujuy, Mendoza, La Pampa y San Luis, que ya flexibilizaron el régimen de cuarentena con medidas similares., sostuvo el gobernador Sáenz a través de su cuenta personal de Twitter.Aunque se trata de una nueva flexibilización de la fase cuatro del aislamiento obligatorio salteño, Gustavo Sáenz"Apelamos a la responsabilidad de todos y de cada uno de los salteños. Sigamos trabajando juntos, solo así saldremos adelante", expresó Sáenz.En relación a la franja horaria, el mandatario salteño defendió el régimen de restricción: "No es caprichoso establecer los horarios sino que son los mismos que fijamos para todos. Esto requiere de la responsabilidad individual de cada salteño".Y agregó: "No hay que bajar los brazos y está bueno que los salteños tengan esta posibilidad. Juntarse con familiares, amigos, me parece muy bueno, pero siempre respetando las normativas".