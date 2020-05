El hospital Garrahan realizó tres trasplantes de corazón durante la pandemia

Salid de los chicos

El COVID-19 es prioridad, sí, pero no es la única. Las distintas patologías no están en "cuarentena", avanzan y afectan seriamente a los pacientes. En este contexto complejo de pandemia, dos adolescentes de 13 años y un chico de 3 años recibieron los corazones que necesitaban para vivir.Sus diagnósticos de mocardiopatía dilatada no les ofrecían otra opción. Y gracias al servicio de Trasplante Cardíaco y Cirugía Vascular Periférica del Hospital Garrahan, las operaciones realizadas el mes pasado fueron exitosas. La primera paciente ya recibió el alta y los otros dos chicos evolucionan.Pese al impacto provocado por el COVID-19 en la organización hospitalaria y el funcionamiento de los equipos de salud, entre el 11 de marzo y el 12 de mayo, diez pacientes de entre 24 meses y 13 años recibieron trasplantes de corazón (3), riñón (3) e hígado (4)."Quiero felicitar a todo el equipo del Hospital Garrahan porque tiene en claro que la salud de los chicos es una prioridad inclaudicable", subrayó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.A su vez, destacó: "En momentos de adversidad y desafíos, su espíritu prevalece desde las máximas autoridades, hasta los jefes de servicios, pasando por los médicos y cada integrante del equipo de salud para garantizar la atención de cada uno de los chicos que están atravesando una situación difícil".Con las tres operaciones del corazón, la institución alcanzó los 80 trasplantes cardíacos en los últimos 20 años y se ubicó entre los tres centros de salud pediátricos del mundo que reportaron cirugías de este tipo durante la emergencia por coronavirus."Es una gran satisfacción comunicar que en el contexto de la pandemia, el Garrahan pudo afrontar intervenciones de la complejidad que requieren los trasplantes", valoró la directora Médica Ejecutiva, Patricia García Arrigoni."Esto es posible gracias al enorme compromiso y esfuerzo que una vez más muestra el equipo de salud y al acto solidario fundamental que es la donación de órganos", agregó.Para ellos, es una prioridad seguir dando respuesta a las necesidades de atención de los chicos. Y para eso toman todos los recaudos y cuidados necesarios para protegerlos tanto a ellos, como al personal de salud que sigue poniendo el cuerpo "en este momento tan difícil".Dentro de los procedimientos pertinentes en este contexto de pandemia, realizaron, en primera instancia, pruebas diagnósticas para COVID-19 tanto a los donantes como a los pacientes. Además, garantizaron la protección adecuada de los equipos de salud a cargo de la operación y la reducción de la cantidad de personas que habitualmente participa de estas intervenciones.Por su parte, el servicio de Trasplante Hepático, durante este período, realizó cuatro operativos de trasplante en chicos y chicas de 24 meses promedio, dos de ellos con órganos provenientes de donantes vivos y en articulación con el Hospital Argerich.Y desde el servicio de Trasplante Renal informaron que desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio realizaron tres cirugías bajo las normas y protocolos establecidos por la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Infectología.