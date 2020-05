Red solidaria: Donan alimentos a estudiantes universitarios varados en Oro Verde

Cuando se decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia de coronavirus, muchos estudiantes universitarios que habían llegado a Oro Verde a rendir sus exámenes finales o que se preparaban para iniciar el cursado, de repente, se vieron varados en la localidad y no pudieron regresar a sus hogares.Fue así que docentes de la Facultad de Ciencias de Agropecuarias, perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, contactaron a estos estudiantes, muchos provenientes del interior y de otras provincias, para extenderles una ayuda en este contexto de cuarentena."Por el contacto entre docentes y estudiantes a raíz de proyectos educativos que no podían cortarse por el aislamiento, se detectaron algunos casos delicados, así que se comenzó a brindarles asistencia de manera informal, y así empezaron a detectarse más y más casos", comentó ael docente de la Facultad de Cs. Agropecuarias (UNER), Andrés Perusset.Es que según refirió, "muchas familias salen a la ruta a despacharles encomiendas con mercadería y algo de dinero, a través de los colectivos interurbanos". Por lo que al cortarse los servicios de transporte por la cuarentena, estos estudiantes quedaron sin sustento."A principio de abril surgió la convocatoria de la UNER para estas acciones de extensión universitaria y el secretario de Extensión, enterado de la situación, se contactó con quienes llevaban adelante la iniciativa, se presentó el proyecto y se aprobó", explicó el profesor. Y continuó: "A través de la Universidad se consiguieron los recursos y se pudo formalizar a través de esta acción de Extensión que tiene como objetivo darles una ayuda a los estudiantes que están pasando por una situación complicada debido al aislamiento"."El número fluctúa, pero en la última entrega de kits alimentarios fueron a alrededor de 43 estudiantes", reveló Perusset en comunicación con. Según comentó, se confecciona un listado y entre los docentes, se reparten los estudiantes para brindarles contención y asesoramiento.De acuerdo a lo que comentó, la acción de extensión en emergencia denominada "La Universidad extiende sus lazos tejiendo una red solidaria ante la emergencia en Oro Verde" tiene dos grandes objetivos: "uno es el de asistir en cuestiones materiales, que son las más urgentes, y el otro, es el dictado de clases en línea a través de plataformas digitales"."Algunos chicos no tienen buena conexión o siguen las clases a través de sus celulares, por lo cual también se brinda apoyo a través de tutorías universitarias", amplió Perusset al dar cuenta que "somos docentes de distintas áreas temáticas que tenemos para mucho para aportar y todos también, en su momento, fuimos estudiantes"."Es una red de personas que también intenta que los estudiantes no se sientan solos; les tocó una situación que no es para nada motivadora para continuar con los estudios; por eso, entre todos les ponemos el hombro y es lindo que sepan que no están solos", recalcó."La Universidad Pública, una institución inmersa en una comunidad, no puede ser ajena a las realidades que la rodean y tiene el deber de apoyar", recalcó el profesor al comentar que la iniciativa "también cuenta con el apoyo de los vecinos de Oro Verde, la parroquia de la localidad y el municipio".Perusset agradeció a estudiantes y docentes que se acercaron a colaborar, personal administrativo, centro de estudiantes, instituciones y empresas que también hicieron su aporte, entre las que mencionó, Cartocor, Mercado Concentrador El Charrúa (directivos y puesteros), INTA, Granja El Triangular, y el Colegio de Profesionales de Agronomía y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que sumaron su compromiso.Quienes deseen colaborar con alimentos y/o productos de higiene, pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 343 4150285 o 343 5431764 para coordinar la entrega. También en la oficina de Extensión de la Facultad, de 8 a 12hs.