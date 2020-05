En plena pandemia, el estrés y la angustia se adueñan de los médicos

A más de dos meses de la declaración de la pandemia de Covid-19, los trabajadores de la salud esperan que el Senado nacional apruebe un programa de protección integral de cuidados a médicos, enfermeras, profesionales, camilleros y administrativos que se desempeñan en efectores públicos y privados, y que se aplique con carácter de obligatorio en todas las provincias. "Si bien las cifras mejoraron, sigue siendo preocupante porque el número de infectados dentro de los equipos está por encima del 10 por ciento que recomienda como tope la Organización Mundial de la Salud (OMS)", señaló la secretaria General de Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus) y presidenta de la federación nacional, María Fernanda Boriotti.



La dirigente remarcó la necesidad de que el Estado garantice equipos personales de bioseguridad y protocolos claros y de control activo del personal, capacitaciones y presupuesto para hacer frente a la pandemia y los síntomas de estrés y angustia que atraviesan.



"Hay cuadros de estrés y angustia, y se detecta una situación que afecta fuertemente a los equipos de salud desde siempre y más en la pandemia, que es el pluriempleo", señaló Boriotti.



Iniciado el aislamiento preventivo y obligatorio, se dio una primera etapa donde la mayor angustia del personal de salud estuvo vinculada con el acceso a los equipos de bioseguridad, desde barbijos, máscaras y guantes hasta batas y otros elementos. "La llegada de los insumos era lenta y si bien mejoró en la ciudad y la provincia, no fue así en muchas otras jurisdicciones", detalló Boriotti.



Además de reconocer el estrés laboral que el contexto de crisis sanitaria viene provocando sobre los profesionales, la dirigente apuntó al pluriempleo como un factor determinante.



"Que un médico o una enfermera tenga varios trabajos no sólo significa un riesgo en el proceso infeccioso de llevar de un lugar a otro la enfermedad en caso de contagio, sino que además provoca un cansancio que hace que esté más proclive a cometer errores en los cuidados que debe tener a la hora de cuidarse", indicó.



Herramientas



La dirigente argumentó la necesidad de garantizar los cuidados de los equipos a través de una ley nacional que ya fue aprobada por los diputados y que hoy sería sancionada en el Senado.



"Esa normativa, junto al Plan de Cuidados para los Médicos y sus Familias que está elaborando el Ministerio de Salud de la Nación, nos daría dos herramientas fundamentales", indicó Boriotti.



Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de la maestría en psicopatología y salud mental, implementó "Escuchando a los que cuidan", un dispositivo integrado por 35 psicoanalistas a disposición del personal médico en forma gratuita.



Su coordinadora y directora de la maestría, Marité Colovini, admitió que "la demanda es menor a la que se esperaba" de acuerdo a lo que se veía en otros países que pasaba con los equipos médicos, y consideró que eso puede explicarse "por la dedicación exclusiva durante las primeras semanas a preparar los establecimientos para la pandemia y también porque no se han dado hasta ahora situaciones críticas de saturación de los servicios".



Así y todo, explicó que en las consultas el principal temor pasa "por estar preparados para atender el problema y contar con los elementos necesarios", mientras que ahora, ya preparados, "se da un escenario más de expectativa de ver qué pasa y si se produce un pico de contagios". (La Capital)