Bajante histórica del río Gualeguaychú: Pronostican sudestada y un gran repunte

"El Río Gualeguaychú volvió a tener una marca extremadamente baja: 0,28 metros, y sigue bajando producto de que el Río Uruguay está bajo en todo su curso", contó el ex titular de Defensa Civil y especialista en clima y comportamiento hídrico, Daniel Hernández."Durante el miércoles, los vientos fueron en su mayoría nor-noreste a 7km/h. Pero esta situación va a cambiar el jueves por la tarde o noche y se va a mantener durante el viernes y el sábado con vientos del sector sur, con ráfagas de hasta 50 km/h producto de la entrada un frente frío", informó Hernández sobre la llegada de la ahora tan esperada semi sudestada. "Este viento va a empujar agua del Río de la Plata y seguramente va a llegar a los dos metros o por encima de esa marca".Sin embargo, en lo que refiere al Río Uruguay sostuvo que "posiblemente se produzcan lluvias en la cuenca media. Serían entre 100 y 120 mm, pero por la escasez de agua en todo su curso no se va a notar mucho y casi toda esa agua quedará en la represa Salto Grande, que está trabajando con 600 metros cúbicos por segundo, un 10% de lo normal".Esto quiere decir que el repunte del Río Gualeguaychú será pasajero y que una vez que los vientos cambien de dirección podría volver a bajar en su altura.La bajante del presente año no tiene precedentes, en lo que se refiere al tiempo en que el río se mantiene con niveles tan bajos.En los balnearios privados, la playa se extiende varios metros más de lo normal, quedando al descubierto piedras de considerable tamaño en los bordes; mientras que en el Balneario Municipal los espigones no llegan al curso de agua, quedando al descubierto los desagües pluviales que, en algunos casos, también muestran viejas conexiones, algunas clandestinas, que hacen las veces de desagües cloacales. Son tubos de hormigón armado de 700 a 1000 mm de diámetro que datan de los años '30.Frente al puerto, en la Isla Libertad, dos hombres intentaban sacar provecho de la pausa que daba la bajante para intentar reflotar una vieja embarcación de madera hundida y que ahora salió a la superficie. A pocos metros, el viejo escenario flotante que hace años quedó bajo el agua ahora volvió a ser tocado por los rayos del sol.En lo que ahora es la Costanera del Tiempo, se pudo apreciar lo peligroso que es el río en esa zona debido a los bancos de piedras que se extienden hasta el Club Pescadores, para luego seguir hasta Arroyo el Cura.A lo largo de las orillas, embarcaciones, canoas y botes quedaron varados en el lodazal que se conformó por la bajante. Por su parte en el islote Martín Chico las piedras se apreciaban en toda su magnitud, cuando normalmente se aprecian unos arbustos.La actividad en el río es prácticamente nula. Solo están las embarcaciones de Prefectura Naval que, constantemente, realizan patrullajes, y las de los pescadores artesanales. Este escaso movimiento tiene un claro ganador: varias nutrias nadan tranquilas en la zona de la Isla Libertad y Camino de la Costa, sin que nadie las moleste.