Abrieron una escuela rural para que los alumnos tengan acceso a internet

La educación es uno de los mayores problemas que ocasionó la pandemia. Si bien, los docentes se arman de las herramientas posibles para poder seguir dictando clases, la realidad es que muchos alumnos no tienen acceso a Internet y eso genera un conflicto.Ana Delia Scetti, rectora de la Escuela Secundaria de adultos Nº 84 "El Estibador" de la localidad de Villa Urquiza habló cony contó cómo es la situación actual de las instituciones escolares rurales."Es muy complejo plantear contenidos nuevos, pero el trabajo de los docentes es inalcanzable ya que se tiene que adaptar a otro sistema".Y agregó: "Muchos chicos no tienen otra forma de comunicación que sus celulares y por ahí los dispositivos no tienen la capacidad para descargar algún archivo o ver un video".En ese sentido, dijo que "hoy en día las preocupaciones económicas por la falta de trabajo es algo que sucede y eso puede generar que en una casa no se pueda pagar internet".", contó.Y explicó que "respetamos un protocolo de seguridad estricto, que estuvo aprobado por la Departamental de Escuelas. También tenemos el respaldo de la municipalidad de Villa Urquiza ya que debemos abrir un edificio público y los chicos deben asistir después de las 20 horas"."Hay un despliegue de responsabilidades tratando de sostener la escolaridad y también la matricula, para que no haya deserción".Sobre los alumnos, dijo que "una persona mayor que está en la escuela, tiene un sentido de la responsabilidad y de la educación muy sobredimensionada. Lo que está sucediendo los llena de impotencia y de frustración".Al respecto, dijo que"En mucha escuelas rurales de zona, los chicos están dejando la educación y se van a la isla trabajar por la crisis. Y no hay argumentos válidos para poder retenerlos", finalizó.