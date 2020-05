Coronavirus en el país: nuevo récord de contagios con 474 casos en un día

Pasajeros en la estación Once, en Capital Federal. NA.

Según los datos publicados en la Sala de Situación Coronavirus online del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias con nuevos casos son:Por la mañana se había informado que ayer hubo un nuevo récord de testeos con 3.736 nuevas muestras. Esto llevó el total a 112.370 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.476,4 muestras por millón de habitantes.cuatro hombres, dos de 91 y 63 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 74, de Córdoba; y otro de 83, de Río Negro; y cinco mujeres, dos de 75 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 49 y 71, de la Capital Federal; y otra de 68 años, de Chaco.Recordemos que, tras alcanzar ayer el 11,7%. La funcionaria también explicó que el índice de positividad promedio había llegado a estar cerca del 8% y ahora alcanzó el 9,43%.Aunque Vizzotti recordó que "los números de un día" no sirven para llegar a conclusiones sino que se debe "observar las tendencias", sí señaló la diferencia geográfico-epidemiológica que se registran en un país donde dos provincias aún no registraron casos y otras 6 no han reportados positivos desde hace 14 días.