Bajante del río en Victoria: "Si esto sigue así nos vamos a quedar sin peces"

En una recorrida que realizópor el puerto de Victoria, registró como es el paisaje a partir de la bajante histórica del río. Además, pescadores de la zona que contaron como viven la situación."No sabemos hasta cuándo va a ser esta sequía, para nosotros es bastante grave. No tenemos la entrada de agua necesaria, y si esto sigue así nos vamos a quedar sin peces", comentó un pescador, Fabián a", agregó.En relación a las especies del río Fabián comentó que ""."Todos siguen pescando, para subsistir, nada paró. Los pescadores no cobraron ningún subsidio. Con mi familia vivimos de la pesca, pero si esto sigue así no sé dónde vamos a ir a parar", aseguró.".El nivel del río en esta zona, está muy por debajo de lo habitual, según informaron especialistas a Elonce, el río debería estar 3 metros por encima de lo que se navega actualmente.