Unos 1600 vehículos por día ingresan a Entre Ríos por Zárate - Brazo Largo

El comisario inspector Cristian Van Derdonckt, director de Operaciones Viales de la Policía de Entre Ríos, informó que en la entrada a la provincia por Zárate - Brazo Largo se detiene a todos los vehículos en un número promedio de 1600 por día.El puesto se encuentra en el kilómetro 119 de la ruta nacional 12 frente a Ibicuy, es la histórica "Caminera" de ingreso a la provincia.El oficial manifestó que "nos hemos reforzado con más cantidad de personal, lo que hace más eficiente el servicio, para corroborar que quien venga circulando se enmarque dentro del decreto con la constancia respectiva"."Se controla la totalidad de los vehículos, no es mucho el tránsito y eso justamente permite un contralor más acabado", agregó.Indicó asimismo que en el puesto "se hace seguridad vial y control policial, no controles de salud. En el túnel hay un puesto sanitario que depende de la Municipalidad de Paraná. Se han dado contados casos de personas que han ingresado con fiebre, pero han dado negativos".En el puesto de Ibicuy, si bien no se hace control sanitario, hay una sala de primeros auxilios para caso de emergencias.Sobre el control específico, precisó que "se corrobora que todas las personas estén contempladas dentro del decreto".Aclaró además que "la constancia de excepción debe ser por cada persona. Las constancias son individuales. Pero desde la semana pasada se implementó el programa Regreso a casa, para personas varadas que regresan. En ese caso hay una sola constancia para la familia, para el grupo o para la persona que regresa"."Un proveedor, una persona esencial, una persona que presta ayuda a una persona mayor debe estar contemplada dentro del decreto", añadió.Estimó que ingresan unos 1600 vehículos diarios en promedio, entre autos particulares y transporte de cargas, que constituye un 60 por ciento.También indicó que "los permisos se tramitan en la página www.argentina.gov.ar y los permisos provinciales en la página del gobierno entrerriano y se otorga un permiso temporal". (Fuente: Radio Máxima)