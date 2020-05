La Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos obtuvo su matrícula

El gobierno entregó la matrícula a la Asociación Mutual de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos. El secretario de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios, Sergio Landra, explicó aque la mutual surgió "a partir de una necesidad que los bomberos vienen manifestando hace muchos años y que nosotros venimos reclamando, que es un reconocimiento a su servicio. Lamentablemente, en Entre Ríos, la Constitución no permite jubilaciones y la obra social de la provincia no los acepta porque no son empleados públicos".En una reunión con la ministra Rosario Romero "nos sugirió conformar una mutual y nos convencimos. Nos costó reunirnos, porque somos de distintas localidades, pero el 25 de mayo del año pasado logramos hacer el acta constitutiva y hoy tenemos la satisfacción de tener la matrícula a nivel nacional"."Aproximadamente 400 bomberos, de los 1.000 que hay en total, no tienen ningún tipo de cobertura. También integrantes de la comisión directiva podrán ser socios, además de familiares como socios adherentes. Asimismo, quienes la vean atractiva, podrán ser socios", explicó Landra.Asimismo, Romero recalcó que los bomberos "complementan una acción estatal. En situaciones de catástrofes está el bombero zapador, que depende de la Policía de Entre Ríos, y también el voluntario"."Tenemos el reconocimiento nacional y es un hecho auspicioso. Los bomberos voluntarios de la provincia, asociándose a esta mutual podrán tener prestaciones y beneficios que ampliarán sus derechos", completó.