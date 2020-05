Coronavirus: "Estaba previsto que aumentaran los casos", dijo un experto

Sociedad Con un nuevo deceso llega a 394 la cantidad de muertes en Argentina por Covid 19

Expertos que asesoran al presidente Alberto Fernández ante la pandemia de coronavirus anticiparon que no se prevé una flexibilización en la Ciudad y el Conurbano y señalaron que se permanecerá "en la etapa de segmentación geográfica" de acuerdo al nivel de contagios que se hayan registrado en cada provincia."Va a haber que revisar un poco los números y cómo viene. La Argentina presenta escenarios distintos, porque hay provincias que podrían avanzar hacia una mayor flexibilización, otras que han tenido que se vieron obligados a volver a la restricción y en la Ciudad y el Conurbano están los casos de los barrios más vulnerables", sostuvo el infectólogo Eduardo López.En declaraciones radiales, el especialista precisó: "No preveo un avance en la Ciudad y el Conurbano hacia etapas de mayor flexibilización"."La curva viene subiendo de forma lenta. El mecanismo de salir y flexibilizar la cuarentena no puede ser la misma que en otros países", afirmó.Por su parte, la infectóloga Carlota Russ, que también forma parte del comité de expertos, señaló que "estaba previsto que aumentaran los casos" y destacó la ampliación del sistema de Salud para poder afrontar el pico de la pandemia: "Todavía tenemos capacidad operativa y no hay que preocuparse por ese tema".El presidente Alberto Fernández volverá a reunirse en los próximos días con los especialistas que lo asesoran ante la pandemia de coronavirus y luego dialogará con los gobernadores, para así anunciar entre viernes y sábado cómo continuará la estrategia epidemiológica nacional.Hasta el momento, en la Argentina se registraron un total de 8.809 casos positivos de COVID-19 y 394 víctimas fatales.