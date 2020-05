El municipio de Colonia Avellaneda no aprobó las salidas de esparcimiento

El municipio de Colonia Avellaneda, no autorizó que los vecinos realicen las salidas de recreación de 500 metros. Además, se está llevando a cabo un relevamiento ciudadano para tener estadísticas sobre la situación de los vecinos en cuanto fuentes de trabajo, niveles de educación, discapacidad, entre otras."No decretamos la salida de recreación en la localidad porque consideramos que no es una necesidad imperiosa, ya que los propietarios de Colonia, tienen una superficie basta, no es como en otras ciudades que hay muchas personas que viven en espacios reducidos", comentó el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, aEn este sentido, remarcó que "".En Colonia Avellaneda los comercios están abiertos y trabajan bajo "una solidaridad y conciencia muy grande de los vecinos", señaló el presidente de la comuna.En cuanto a las tareas que se desarrollan en la localidad, Weiss explicó que "el 35 por ciento de nuestros empleados son personas de riesgo, y el resto se encuentra trabajando con una atención organizada. En este momento, se están realizando pequeñas obras de avance y urbanización, trabajamos para poder abordar todas las complejidades que se vienen de acá para adelante".En relación al paro de transporte urbano que afecta a Paraná y el área metropolinatana, Weiss declaró que "los trabajadores de la localidad, se trasladan en autos particulares, y a partir de ahora como se retomó la actividad del tren, esto descomprime un poco la situación por el paro de colectivos urbanos", Weiss.Teniendo en cuenta la repartición de bidones que vienen llevando hace semanas, contó que ", etc. Necesitamos datos formales para tener herramientas de gestión y así poder abordar en cada caso particular de la ciudad".", informó la coordinadora, del Área de Discapacidad del municipio, Marianela.En este sentido añadió que "Surgieron ciertas inquietudes por parte de los vecinos (a la hora de completar las planillas), y queremos explicar que completar la planilla queda a voluntad de los ciudadanos".