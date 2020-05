Cafetería atraviesa una difícil situación: "Sobrevivimos con el café al paso"

El negocio ubicado en calle Urquiza, que comenzó a trabajar en el 2001 y sobrevivió en plena crisis, atraviesa sus horas más complejas. De este emprendimiento, depende la economía de siete familias.La puertas están abiertas, pero únicamente para la atención de los que quieran consumir un "café al paso", en la verada o mientras siguen caminando, pero no lo pueden hacer en el interior del local.Antes de pandemia, era un punto obligado de encuentro para mucha gente que pasaba por el lugar, desayunaba, tomaba un café, ojeaba los diarios y seguía su camino. Algunos de esos vecinos y comerciantes de la zona mantienen la tradición, pero ahora lo hacen parados en la vereda, mientras charlan con Facundo Ernst, que hace malabares para mantener abierto el local.El local tiene una capacidad de 16 mesas y 50 sillas.Facundo contó que están con "las últimas reservas" para soportar una crisis económica de esta naturaleza.Dijo que está "a la espera de que nos dejen abrir y poder trabajar con todos los protocolos de bioseguridad que corresponden, pero dentro del local".La cafetería y heladería tiene una capacidad de 16 mesas y 50 sillas, además de un corralito en el exterior. "Trabajando a la mitad de la capacidad prodríamos salvar los gastos", aseguró Facundo, que explicó que "nos podríamos readecuar perfectamente a un protocolo sanitario, dejando una mesa de por medio y cumpliendo con todas las condiciones de bioseguridad"."Estamos sobreviviendo con la gente que viene a consumir algo igual pese al frío, y aunque no le podamos brindar la comodidad que solían tener", manifestó Facundo, que se sinceró: "sin ellos ya no estaríamos abiertos". (Fuente: