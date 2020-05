Prohíben suplemento dietario: Cinco consumidores tuvieron problemas de salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMNAT) prohibió la comercialización en toda la Argentina de los productos "Lipoburn Green, by Green Life", presentados como quemadores de grasa, de acuerdo a la Disposición 3274/2020.



La investigación se abrió luego de que el Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Medicina Nuclear del Hospital Italiano elevara una denuncia ante la ANMAT.



El personal del centro médico se presentó ante esta entidad, ya que cinco pacientes realizaron consultas por diversos cuadros clínicos. Todos ellos habían consumido el suplemento para perder peso y presentaban alteraciones de la función tiroidea.



La investigación no encontró permisos para el producto ni su presencia en los registros oficiales.



Si bien las sustancias L Tirosina y L carnitina (incluidas en el suplemento) se encuentran dentro de los parámetros de otros países, se detectaron otras dos irregularidades: la ausencia de las advertencias "Consulte a su médico antes de consumir este producto" y "No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños", además de la falta de permisos para el uso del logo "Sin TACC".



Semillas

Por otro lado, la Disposición 3234/2020 prohibió las semillas de quinoa, lino, sésamo, chía, amaranto y la harina de chía de la firma Tecnobotánica.



La ANMAT explicó que la medida se debe a que la empresa tiene sus registros nacionales de productos alimenticios vencidos desde septiembre de 2018.



También prohibió la comercialización del alimento a base de frutas secas, banana y ananá; el alimento a base de frutas secas y pasas de uva; y todos los productos libres de gluten elaborados hasta el 28 de febrero por Tecnobotánica, ya que no contaba con un Director Técnico según las normativas alimentarias de la Argentina.