Se quedó sin pan, policías entrerrianos la interceptaron y terminaron ayudándola

Una mujer salió de su casa en Federación en busca de harina para hacer tortas fritas porque se había quedado sin pan. Dos policías la pararon por estar violando la cuarentena, pero la historia dio un giro cuando los jóvenes funcionarios se solidarizaron con la situación y aportaron dinero de sus propios bolsillos. Se trata del cabo Omar Schonfeld y el Agente Alejandro Lacuadra.



Abby, la hija de la mujer protagonista de esta historia, relató que "en casa nos quedamos sin pan y mi mamá, violando la cuarentena, se fue a una casa cerca de la nuestra a conseguir harina para hacer tortas fritas".



En el camino "de vuelta a casa con la harina en la mano, dos policías en patrulla la detuvieron. Le dijeron que estaba violando la cuarentena y (le preguntaron) qué estaba haciendo. Como seguimiento, le hicieron registro y varias preguntas, tomaron notas (nombre, dirección, etc) cumpliendo con su labor".



Y continúa con la crónica: "Minutos después estos dos policías jóvenes llegaron a mi domicilio. Uno le dio 600 pesos y el otro 200. En total ambos 800! SACARON DE SU BOLSILLO", resaltó la chica con mayúsculas. Y explicó: "Mi mamá les dijo que NO, que eso era de su trabajo. Pero ellos insistieron en que ella acepte".



"Porque se preocuparon por mi familia, si estábamos comiendo o si teníamos para el pan. Quiero agradecer a estos dos policías que hicieron este gran gesto. Dios les dé muchísimo más. No todos los policías son corruptos, hay gente con un corazón increíble", concluyó.

Fuente: Realidad Regional