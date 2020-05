Coronavirus: Cómo funciona el primer test serológico argentino

Científicos y científicas del Conicet y del Instituto Leloir desarrollaron en solo 45 días los kits que permiten determinar si una persona estuvo en contacto con el coronavirus. Debido a su bajo costo de elaboración, podrían suplantar la importación de ese tipo de análisis.



El Biólogo Horacio Pallarés, trabaja en el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir. En diálogo con Elonce TV, explicó que "soy becario doctoral del laboratorio de Andrea Gamarnik. En nuestro laboratorio, por la emergencia del coronavirus, pudimos desarrollar un kit serológico que permite la determinación de anticuerpos contra el coronavirus en pacientes. Se evidencia si una persona tuvo contacto o no con el virus a partir de la presencia de anticuerpos".



Que sea serológico "significa que el kit detecta anticuerpos contra el coronavirus en la sangre del paciente que se está evaluando. Cuando una persona establece contacto con el virus, luego de los cinco o seis días se desarrollan anticuerpos que nosotros podemos determinar con este kit. Se puede saber si la persona se infectó o no".



"El kit detecta los anticuerpos en dos o tres horas. Cada kit permite la evaluación de alrededor de 100 pacientes", aseguró.



Remarcó que "no hay que confundirlo con el kit que se presentó a nivel nacional hace unos días. Ese sirve para la identificación del virus, es decir, detecta el genoma viral. Nosotros con nuestro kit detectamos anticuerpos, la defensa que genera el cuerpo contra la infección viral. Son dos diagnósticos que se complementan. Nosotros tenemos una ventana temporal más grande, ya que los anticuerpos están en el cuerpo por meses. Se va a usar para hacer diagnósticos masivos y epidemiología".



Informó que "lo malo de la detección por genoma viral es que las personas asintomáticas, como no presentan síntomas, no van a los hospitales para que les hagan el hisopado. Como nosotros buscamos la respuesta del cuerpo, al hacer diagnósticos masivos podemos saber si tuvieron contacto con el virus, aún si fueron asintomáticos".



"En el laboratorio trabajamos con el virus del dengue, el del zika y otros. Cuando en febrero comenzó a circular el virus en Argentina, nos dimos cuenta de que iba a ser muy importante desarrollar un kit serológico. Nos enfocamos en eso, trabajamos cuatro horas todos los días para desarrollarlo. Lo pudimos hacer en tan poco tiempo porque estamos acostumbrados a trabajar en grupo en el laboratorio. Además, gracias a que tanto el Ministerio de Ciencia y el Conicet nos dieron una mano con el dinero que se necesitaba", explicó.



Asimismo, comentó que todos los kits que realizaron quedaron a disposición para que el Ministerio de Salud los pueda distribuir en hospitales. "Estamos haciendo entre 300 y 500 kits por semana. Cada uno tiene una capacidad de diagnóstico de alrededor de 100 personas", agregó.



Respecto a los costos que tienen, dijo que "en el mercado cada uno vale entre 400 dólares y 1000 dólares, dependiendo las marcas. Al estado argentino producir cada kit le cuesta 40 dólares y, además, ya está certificado por ANMAT, son de sensibilidad y especifidad alta. Es muy importante que el país pueda desarrollarlo, porque hay nada más siete países produciéndolos".



"En el equipo estamos todos muy contentos. Es un ejemplo hermoso de la ciencia argentina respondiendo frente a una problemática mundial. Es una herramienta rápida y útil, es muy importante que esto esté pasando", consideró.