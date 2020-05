Estudio advierte que los celulares podrían ser "el caballo de Troya" del Covid

Bajo nivel de desinfección

Presente en los celulares

Contaminación de superficies

Contacto con manos y cara

Repetidos contactos

Las posibilidades de contagio

La supervivencia del virus

Qué dijo la OMS

Consejos para una limpieza a fondo

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que por el momento no se tienen pruebas concluyentes de que el Covid-19 se propague por el contacto con objetos y superficies infectadas, un nuevo estudio enciende la alarma sobre los teléfonos móviles.La investigación, dirigida por Lotti Tajouri, de la Universidad Bond en Australia, revisó 56 estudios de 24 países en donde se analiza las diferentes cepas que acechan en las pantallas vidriadas. Así,Si bien todos los estudios son anteriores a la pandemia actual, los autores sostienen que el virus responsable de Covid-19,"Tienen control de temperatura, los guardamos en nuestros bolsillos, somos adictos a ellos. Mientras hablamos, depositamos gotitas que pueden estar llenas de virus o bacterias. Comemos con ellos, por lo que damos nutrientes a estos microorganismos. Y lo más preocupante:", previene Tajouri.sistemática encontró que los microbios de estafilococos dorados y E. coli estaban entre los huéspedes más comunes tanto en la parte del cristal como en la funda, indicó"Presumimos que el nuevo coronavirus Covid-19 que se está extendiendo actualmente está presente en los teléfonos móviles. A diferencia de las manos, estos dispositivos no se lavan regularmente y dado que se descuidan desde una perspectiva de", sostiene Mariana Campos, del Harry Butler Institute, de la Universidad Murdoch.En epidemiología se denomina fómite a todo material carente de vida que puede ser el vehículo de un patógeno, como el coronavirus. La transmisión mediada por fómite es una vía crítica para causar enfermedades infecciosas tanto en entornos comunitarios como en el transporte público.La contaminación de superficies y equipos es una fuente bien documentada de infecciones, donde las personas interactúan con los espacios circundantes y facilitan la transmisión de microbios."El contagio extraordinariamente rápido que ha desconcertado a los científicos. Ya que están en todas partes, viajando por el mundo en aviones, cruceros y trenes. Si limpiamos nuestros teléfonos a diario y esto marca la diferencia, entonces podríamos con esta pequeña curva de acción reducir la epidemia y salvar vidas", indica el estudio.Los teléfonos móviles tienen una alta frecuencia de uso,y posiblemente el crecimiento de microorganismos.Como para entender esta correlación,"Sabemos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que el 80% de todas las infecciones están asociadas con nuestras manos. Puedes lavarte las manos tantas veces como quieras, y deberías hacerlo, pero si tocas un teléfono infectado, te estás contaminando de nuevo. Piensa en él como si fuera una tercera mano", enfatiza Tajouri., al momento de tocarlo con una mano", explica a Clarín Gerardo Laube, médico pediatra y profesor de Infectología de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).Y agrega: "Tampoco hay que olvidar, que el virus necesita de las células para vivir. Lo que implica que puede estar en el vidrio del móvil, pero con pocas posibilidades de contagio.".Según un informe que difundió el último sábado la OMS no está comprobado si el Covid-19 puede permanecer en objetos. Sin embargo, estudios previos al que ahora da a conocer la Universidad Bond en Australia,Por ejemplo, una investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud y varias universidades estadounidenses como las de California, Los Angeles y Princeton habían determinado que el virus puede llegar a vivir entre dos y tres días en plásticos o acero inoxidable.Sin embargo,, es decir, sin las modificaciones sobre los objetos que pueden producir los cambios de temperatura, fricción o la manipulación normal.