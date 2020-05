Cómo funciona la cabina sanitizante que donó Laboratorios Lafedar al municipio

Paraná Laboratorios Lafedar donará una cabina sanitizante al municipio de Paraná

La cabina consiste en una cámara donde se aloja una persona, animal u otro objeto a sanitizar con cortinas de ingreso y egreso. Allí se la expone durante 30 segundos a una niebla de agua oxigenada envolvente que no agrede ni la mucosa ni la piel. Ese es el tiempo necesario al que debe ser expuesto el virus para desaparecer, no solamente el Covid-19, sino también otros tipos de gérmenes y bacterias."Desarrollamos un sistema que en argentina no existe, que es un sistema de niebla, este es inyectado bajo seis forzadores de aire, para que pueda penetrar el cruce del hilo de las telas", indicó aJuan Carlos Acevedo, uno de los creadores de la cabina.Y continuó: "las personas ingresan por una rampa, dentro hay sensores de movimiento que captan la presencia de la gente entonces las turbinas empiezan a inyectar a presión una niebla que contienen agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) que no es explosivo y no daña al ser humano ni al ambiente"."En 30 segundos el sanitizante hace su efecto y la persona sale de la cabina con la ropa seca y todos los objetos que lleven serán sanitizado"