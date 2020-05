Coronavirus en Córdoba: Amenazaron con incendiar casa de familia contagiada

Sociedad Córdoba dio marcha atrás con la flexibilización y vuelve a cuarentena estricta

Sociedad Un comerciante le negó usar el baño a dos policías

Jonathan, el empleado de la sucursal del supermercado de la cadena "A Granel" que dio positivo de Covid-19 contó el drama que vive él y su familia, con amenazas de vecinos y falta de información.El joven aseguró que pese a estar contagiado de coronavirus, se siente bien, aislado por el momento en unas cabañas del gremio de Empleados de Comercio."Yo tenía una tos seca y tenía compañeros tosiendo. Pensamos que era algo pasajero, pero lamentablemente estábamos todos contagiados", señaló."Vuelvo a mi casa preocupado porque tenía a mis suegros, a mi esposa, a mis hijos y yo les comenté la situación. Más tarde me hicieron un hisopado el domingo a la mañana y me doy con la noticia de que estábamos todos con el virus: les había dado a todos positivo", describió."Mi suegra es diabética y mi suegro por la edad son de riesgo. Tienen 63, 64 años", agregó en diálogo con"Pasaron por la puerta de casa amenazándonos, diciendo que nos vayamos porque éramos portadores del virus. Que nos iban a prender fuego la casa. Nosotros no los pudimos identificar porque estábamos adentro encerrados, asustados y no queríamos salir", recordó.Ahora la casa está custodiada por la Policía y Jonathan mantiene comunicación con su familia a través de Whatsapp, videollamadas o teléfono.Desde la Provincia aseguraron que le acercaron a la familia bolsones de alimentos y otros elementos para evitar que tengan que salir.El Centro de Operación de Emergencia de Córdoba dispuso este lunes la ampliación del cordón sanitario en la zona del Mercado Norte de la capital provincial, luego de que el domingo se confirmaran 14 casos de coronavirus vinculados a personas que trabajan en el sector.De esta manera, la extensión del cerco alcanza a un radio de nueve manzanas comprendidas entre las calles Libertad / Igualdad, General Alvear, Catamarca / La Rioja y Rivera Indarte.El COE continuará realizando 200 estudios de PCR (hisopados) a personas que puedan tener síntomas, y 500 test rápidos, que se realizarán entre los vecinos y trabajadores de los comercios de la zona.El sector permanecerá cerrado por al menos siete días, por lo que no podrán abrir los comercios ubicados dentro del perímetro.